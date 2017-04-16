大元公布3年前舊照 崩潰求「大肆的羞辱我」
青春女子團體「Popu Lady」成員大元，上個月宣布暫時離團，飛到大陸江西拍攝新戲《私立蜀山學院》，為期三個月時間，雖然不在台灣，但她仍常更新臉書，分享自己的最新近況，然今天她曬出了一張舊照，po完竟忍不住崩潰大喊「請大肆的羞辱我」？！
大元今天po出三年前的舊照，照片中的她穿著黑色吊帶裙，一頭長髮飄散，身材明顯比現在稍腫一點點，但她自己卻覺得很不OK！，直呼為何當時po照都沒人嫌棄她，也透露目前人在江西，「除了吃的鹹，也沒有上健身房，自己可以明顯感覺到我腫了!!!!連穿戲服也是一天比一天緊」，但工作人員都很善良，「總是說我好瘦，說是衣服縮水了(重點是沒洗過哪來縮水？)，還說天氣冷啦！衣服自然小了」，讓她直呼「到底為什麼要對我這麼好？知道這樣子其實是在害我嗎？我只會更加厚臉皮的大吃！」。
害怕「重蹈覆轍」的大元，表示再一個多月就會回到台灣，因此許願「我希望大家都可以很嚴格的告訴我，我真的胖了好嗎好嗎！快點大肆的羞辱我！不然我又要變成這樣了啊啊啊～」，也說自己在江西無法控制飲食，但已少吃零食，保證回家鄉後會「健康的瘦」，所以盼大家盡量嫌棄她胖，她會乖乖運動的！
(中時電子報)
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