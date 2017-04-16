上演大逆轉 黃甘霖相信球員可以
統一獅今在新莊棒球場面對富邦悍將，從8局開始轟出3發全壘打，展開大反攻，最終在延長賽10局以9比7擊敗富邦，總教練黃甘霖指出，所有球員都上下一致，不想要繼續連敗，才能夠逆轉戰局。
獅隊在本周與富邦系列戰前兩戰吞下二連敗，今開賽一度陷入6分落後，不過最終逆轉戰局，黃甘霖說，因為球隊已經二連敗了，相信大家都不想再輸，球員心態上表現很好，團結起來，才有機會帶動氣勢逆轉比賽。
此役8到10局，獅隊潘武雄、朱元勤與陳鏞基紛紛開轟，展現長打逆轉功力，黃甘霖指出，有感覺到今年球員在重要時刻都能夠發揮，大家都不想下二軍，想要在一軍為自己為球隊賣命的感覺，真的很棒。
單場MVP朱元勤前3打席都沒有擊出安打，關鍵時刻黃甘霖也沒有將他換下，隨後兩打席都建功，黃甘霖說，就是選擇相信球員，把比賽交給他們，他們就會把機會表現出來。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。