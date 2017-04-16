上演大逆轉 黃甘霖相信球員可以

統一獅今天上演逆轉秀，在延長賽逆轉擊敗富邦悍將。(資料照 中央社記者張新偉攝)

統一獅今在新莊棒球場面對富邦悍將，從8局開始轟出3發全壘打，展開大反攻，最終在延長賽10局以9比7擊敗富邦，總教練黃甘霖指出，所有球員都上下一致，不想要繼續連敗，才能夠逆轉戰局。

獅隊在本周與富邦系列戰前兩戰吞下二連敗，今開賽一度陷入6分落後，不過最終逆轉戰局，黃甘霖說，因為球隊已經二連敗了，相信大家都不想再輸，球員心態上表現很好，團結起來，才有機會帶動氣勢逆轉比賽。

此役8到10局，獅隊潘武雄、朱元勤與陳鏞基紛紛開轟，展現長打逆轉功力，黃甘霖指出，有感覺到今年球員在重要時刻都能夠發揮，大家都不想下二軍，想要在一軍為自己為球隊賣命的感覺，真的很棒。

單場MVP朱元勤前3打席都沒有擊出安打，關鍵時刻黃甘霖也沒有將他換下，隨後兩打席都建功，黃甘霖說，就是選擇相信球員，把比賽交給他們，他們就會把機會表現出來。

(中時電子報)