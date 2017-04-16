閃嫁王泉仁後首亮相 麻衣：不回演藝圈想做公益

大久保麻梨子和老公Jerry今在台辦婚禮。（盧禕祺攝）

田中千繪、愛紗、麻衣今到場祝福大久保麻梨子。（盧禕祺攝）

麻衣婚後首現身。（盧禕祺攝）

大久保麻梨子去年和老公Jerry登記結婚，正式成為台灣媳婦，今（16日）在台辦婚宴，同樣來台發展的女星愛紗、麻衣、田中千繪也到場獻祝福，尤其麻衣是嫁給台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁後，時隔三年首度露面。

麻衣2014年和王泉仁閃婚，隔年生下兒子後，便把生活重心都放在家庭照顧孩子，她今現身婚禮，透露老公因為工作比較忙沒有一起來，並談到大多是自己帶小孩，坦言看到兒子和同齡小孩玩得開心時，有想過要幫他添個弟妹，不過是否有二胎計畫，麻衣則笑說「隨緣啦，看緣分。」

至於被問到有無重返演藝圈的計畫，麻衣則表示若有公益慈善活動，她願意出席，稱來台發展多年，想回饋社會。

(中時電子報)