廣交會場周邊鷹眼密佈 嚴防危險車輛
據公安交警部門表示，為保障廣交會場館周邊道路交通安全、順暢，廣州交警此次採取動靜結合方式，創新使用鷹眼電子圍欄，嚴密防控，徹底清除重點危險車輛。
大洋網訊，昨日，在交易會場館周邊交通管制區域，廣州交警部門已建設好圍蔽式的電子監控圍欄，所有設備均接入了“鷹眼”系統，並首次啟用白名單識別功能，在車輛準備進入車場時自動即時識別是否准入車輛，准入車輛才可放行，重點車輛則報警提示。
第121屆廣交會昨日進館人數17.5萬人次，市交通部門資料顯示，其中在閉館時段組織計程車1890車次，開行臨時公交專線19車次，機場快線10車次，水上巴士2趟，如約的士106車次，如約巴士13車次，合計疏運客商約6950余人次；地鐵高峰時段（15:30-18:30）疏運客商約4.3萬人次。
(旺報)
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