後兩打席建功率隊贏球 朱元勤感謝教練團信任

朱元勤今面對富邦悍將，在後兩打席分別擊出一發全壘打，跟二壘安打率隊逆轉贏得勝利。（資料照 統一獅提供）

統一獅朱元勤，今面對富邦悍將，在自己後兩打席扮演球隊逆轉的致勝關鍵，包含一發帶動氣勢的兩分炮，賽後朱元勤說：「真的很謝謝教練團的信任，才知道自己有這個能力幫助球隊。」

朱元勤加盟獅隊後，長期都是以替補為主，不過今年受到總教練黃甘霖重用，今面對富邦，雖然前三打席沒有安打，但關鍵時刻還是沒被換下，也讓他在9局上開轟證明自己，並打開球隊逆轉序幕。

朱元勤指出，這一切真的是對自己的一個鼓勵，9局上場時，就是想要上壘幫助球隊，對方一顆失投的速球，有點失投，自己沒有放過，真的很開心。

朱元勤在10局上得點圈有人時，又補上一支二壘安打，為球隊奠定勝基，他回應，其實也是隊友在教練團的信任下，互相延續火力，像是唐肇廷的追平安，陳鏞基賢拜的全壘打，才有機會贏得比賽。

今年在蔗總的「相信野球」帶兵哲學下，似乎給所有人都提升信心，朱元勤表示，球隊確實氣氛很好，就算有人狀況不好，也會互相提點，互相給對方自信心。

(中時電子報)