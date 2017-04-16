強忍腳痛敲安 唐肇廷巧扮逆轉功臣
統一獅唐肇廷前役對決富邦悍將力猛，因攻擊一顆滑球造成自打球釀傷，直到16日對悍將的第三戰賽前都還疼痛，總教練「蔗總」黃甘霖坦言「只能打1到2局」，而獅隊此役一路反撲，9上握有追平機會時，蔗總決定推唐肇廷上陣，而他也不負眾望，帶傷敲安打送回追平分，是統一能9比7逆轉勝出的重要功臣。
前兩戰都敲出安打、賽前打擊率高達3成61的唐肇廷，昨役因自打球擊中右腳，今天沒被排在先發名單，最後忍著腳痛敲出追平安打，上壘後馬上就被換下休息。蔗總坦言，當時抉擇要不要由唐肇廷代打林志祥時，唐肇廷的腳傷讓他陷入兩難，「不過唐肇廷最近手感很燙，所以還是決定讓他上場。」
再度對決力猛，唐肇廷備受考驗，一開始就處於2好球落後，「而他們可能知道我腳痛，還配了幾顆滑球」。不過他沒被恐懼擊倒，把滑球頻頻擊成界外，纏鬥到滿球數後，總算打出左外野追平安打，助統一完成絕地逆轉秀，「當時想說要把球帶進來一點，試著往反方向攻擊，最後就掌握到那顆失投的曲球。」
(中時電子報)
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