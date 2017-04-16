12年國教課綱恐難如期上路，教部：大學考招方案跟著連動

教育部國教署長邱乾國說，12年國教41科領綱重新審議。（林志成攝）

教育部今天召開「高級中等以下學校課程審議會審議大會」，宣布12年國教41科領綱重新審議。12年國教課綱原預計明（107）年實施，是否會延後？教育部國教署長邱乾國說，4月底會對外詳細說明，如果課綱上路時間延後，那新的大學考招方案也會連動。

教育部原先規畫，12年國教課綱在107年實施，新的大學考招方案則從110年上路。但現在各領綱要重新審議，如果因此造成12年國教課綱必須延後1年至108年實施，那大學考招方案則配合調整至111年上路。

12年國教課綱原已完成國語文、本土語文、新住民語文、健康與體育及全民國防等領綱的審議，但不久前被學生委員踢爆課審會分組委員比例違法，草擬課綱的委員人數超過法定的1/5，導致所有領綱要重審。

教育部今天召開課審大會，從下午1時30分開到晚間8時30分共7個小時，48位委員中，10位委員改聘，同時，大家達成共識，在審議過程中，委員性別、發言摘要及會議記錄等資料，都會對外公布，以昭公信。

邱乾國表示，即日起，41科領綱著手進行重審，有的領綱快一點1個月就可審完，但有的領綱要花更長時間，最後會否影響12年國教課綱的上路，教育部會在4月底對外說明。

依目前進度，12年國教課綱幾乎無法如期於107年實施，一般預期最少延後1年，有課審委員甚至認為，「照這種搞法，延後2年也無法上路」。對此，邱乾國說，如果12年國教課綱延後實施，那大學考招方案也會跟著連動，課綱延後1年上路，大學考招方案跟著延後1年實施。

(中時)