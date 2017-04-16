甜蜜嫁台灣郎 大久保麻梨子：他差點跟人形立牌結婚啦！

大久保麻梨子甜蜜嫁台灣郎Jerry。（盧禕祺攝）

大久保麻梨子甜蜜嫁台灣郎Jerry。（盧禕祺攝）

大久保麻梨子甜蜜嫁台灣郎Jerry。（盧禕祺攝）

大久保麻梨子嫁台灣郎Jerry，自爆：他差點要跟人形立牌結婚啦！（盧禕祺攝)

大久保麻梨子甜蜜嫁台灣郎Jerry。（盧禕祺攝

大久保麻梨子16日在親友見證下於台北舉行婚禮。（盧禕祺攝)

大久保麻梨子和老公Jerry及家人一起敲清酒酒樽。（盧禕祺攝)

大久保麻梨子和老公Jerry及家人一起敲清酒酒樽。（盧禕祺攝)

大久保麻梨子的爸爸將她交給老公Jerry。（盧禕祺攝）

大久保麻梨子的爸爸將她交給老公Jerry。（盧禕祺攝）

大久保麻梨子、老公Jerry及雙方家長。（盧禕祺攝)

藝人好友祝賀。（盧禕祺攝）

田中千繪、愛紗及麻衣。（盧禕祺攝）

蔡黃汝。（盧禕祺攝）

大久保麻梨子（Mariko）去年與男友Jerry在台灣登記，正式成為台灣媳婦，16日在親友見證下於台北舉行婚禮，並席開近30桌宴客，婚禮總花費超過350萬。Mariko透露，她近來除了忙著籌備婚禮，還忙拍戲、拍廣告，一周前為拍廣告回日本，竟把護照搞丟，幸好店員是她粉絲，透過臉書粉絲專頁聯繫上她經紀人，她驚魂未定說：「我差點回不來了！那我老公只能和人形立牌結婚，婚禮只能用Facetime了！」

在跨國餐飲集團擔任中高階主管的Jerry說，Mariko雖然是藝人，但私下個性很小女孩，個性很可愛、溫柔，又很會做料理，「這麼好的女孩當然要趕快娶回來」。他透露老婆最愛吃台灣的魯肉飯和麻油腰花，他幾乎帶著她把全台北市的魯肉飯都吃完。Mariko笑著說：「我們耶誕節、情人節、生日都是在吃台灣小吃，一開始他餵我吃他餐廳的食物，醫生說要多吃櫻桃，他就買櫻桃給我吃，完全抓住我的胃，因為我很好養！」

Mariko的日本親友特別組40人婚禮團專程飛來台灣參加婚禮，而老公Jerry更大手筆包辦所有機票住宿，讓岳父、岳母備感窩心。大久保麻梨子的父母這次也特別換上日式傳統禮服出席觀禮；Mariko圈內好友包括師姐蔡黃汝、竇智孔、曾少宗、林福地導演、羅北安、吳鳳、林韋君都出席婚宴，在台灣發展成功並嫁作台灣媳婦的麻衣、愛紗以及田中千繪都到場。

新人除了舉辦教堂婚禮儀式，婚宴上，並遵循日本婚禮才有的謝親恩儀式，兩人特別準備全家福照片及相框給各自的父母，此外更一起朗誦先前寫下的感恩父母的信，讓全場感動不已，大久保麻梨子更熱淚盈眶，現場氣氛感動又溫馨！婚宴上也特別舉行日式婚禮上獨有的敲日式清酒酒樽，讓小倆口及父母一起敲酒樽，象徵婚姻美滿幸福！

Mariko說，爸爸初見到Jerry時，因為擔心未來語言無法溝通，所以對他擺臭臉，不過Jerry帶著她爸爸最愛的威士忌示好，兩人喝掉一整瓶，且說得一口流利日文，馬上把她爸爸收服，變成一見如故。她前兩天帶爸媽一起去算命，命理師說，爸爸和Jerry上輩子是比兄弟感情還好的好朋友，爸爸還得意地說「我上次見面就知道了」。現在爸爸媽媽還常叮嚀她要多吃營養的東西、好好調養身體，想要生小孩的時候才會比較好生，不過，她覺得自己好不容易在台灣努力做出一點點成績，希望能多接好戲，努力賺錢，因此計劃先好好工作、以事業為主。

她表示，因為太忙且壓力大，不僅脾氣變得不太好，這一周都睡不著，偏偏老公會打呼，平常不覺得吵，這一周一直覺得老公打呼實在太吵了，她從來不曾如此難入睡，有時被吵得受不了，就會捏捏老公的鼻子和耳朵。

大久保麻梨子特別準備自己創立的餅業品牌「貓德蓮」特製喜餅作為伴手禮；當初因為愛吃台灣糕餅及台灣芒果的酸甜滋味的好味道，進而開始跟友人一起研發台灣水果結合糕餅等周邊甜點，這次婚禮定為fusion（融合）的概念，也把這個精神應用在喜餅上，口味包括台南玉井芒果、台灣香蕉巧克力、日本抹茶紅豆及日本焙茶紅豆，目前機場、觀光地區都買得到。大久保麻梨子表示，一直以來的夢想就是希望可以成為台日之間的橋梁代表，所以也把這個概念運用在每個小細節上。

整場婚禮辦下來，不僅夫妻兩人直呼快累垮，Mariko經紀公司也全體總動員最後一周天天熬夜加班，讓Mariko苦笑說，｢辦這場婚禮感覺好像生了個小孩，懷胎多月終於生出來；我跟經紀人說，辦完這場後我們也可以改行當婚顧了！」

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(中時)