Janet首度公開孕肚照 4個月零肥肉美麗如少女

Janet首度曬孕肚照，身材仍相當纖細，被讚美得像少女。(取材自Janet臉書)

藝人Janet(謝怡芬)和老公George結婚近2年，平時小倆口分隔兩地，僅能靠視訊聯繫，一解相思之苦，但感情仍是相當好，平時台灣、美國兩地飛，終於在今年有了好消息，在4月1日宣布肚皮有喜，並透露目前已經懷孕約4個月了，壤眾人超驚喜。

Janet今年4月1日公布懷孕喜訊。(中時資料照片)

終於盼到「愛的結晶」的Janet，今天首度在臉書更新了自身狀態，公開了15周孕肚模樣，照片中她穿著黑色運動內衣加上緊身運動褲，四肢仍舊纖細，僅肚皮小小隆起，養胎不增胖的她美得如少女般，另外，謝媽媽也難得入鏡，摸著女兒的孕肚，笑得好燦爛，Janet也說：「我的媽媽好像很期待黨(當)阿嬤！」，照片溫馨感人。

Janet公開孕肚照後，粉絲也開心不已，紛紛獻上祝福，直呼期待寶寶出生，連藝人陳漢典也趕來留言，笑稱「速度好快！恭喜啦」，而由於Janet夫妻倆是公認的俊男美女組合，也讓粉絲超期待小寶寶的性別跟長相，但Janet表示不會特別檢驗寶寶的性別，因為這樣孩子來報到時，才有驚喜感。

(中時電子報)