老將帶頭衝！陳鏞基開轟成致勝英雄
統一獅16日對戰富邦悍將一路落後，最後3局能逆轉勝出，延長10上轟出陽春炮突破僵局的陳鏞基，扮演著關鍵要角，如今33歲的他，在統一換血後身分已屬於老將，儘管年輕小夥子眾多，但他樂見這樣的現象，「年輕人有活力，也會感染資深球員！」
獅隊此役一路被悍將壓著打，7局結束都還以6分落後；不過他們不放棄，在第8、第9局連趕6分追平。緊接著延長10上，陳鏞基率先上場打擊，隨即從賴鴻誠手中轟出陽春彈，率領球隊完成逆轉秀；第4個打席前，陳鏞基前三打數盡墨，他表示當時其實只想要上壘，「不過球數領先後，就想看能不能打長打。」
而如今獅隊相較過去，年輕球員陸續竄出，身為老將的陳鏞基，自當也扮演起傳承角色，並很樂見球隊現在的新氣象，「年輕球員有活力，會感染資深的球員，資深球員也都不會吝於傳承，大家都希望球隊可以強。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。