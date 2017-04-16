老將帶頭衝！陳鏞基開轟成致勝英雄

陳鏞基悶了3打席，最後打席開轟成致勝英雄。(本報資料照)

統一獅16日對戰富邦悍將一路落後，最後3局能逆轉勝出，延長10上轟出陽春炮突破僵局的陳鏞基，扮演著關鍵要角，如今33歲的他，在統一換血後身分已屬於老將，儘管年輕小夥子眾多，但他樂見這樣的現象，「年輕人有活力，也會感染資深球員！」

獅隊此役一路被悍將壓著打，7局結束都還以6分落後；不過他們不放棄，在第8、第9局連趕6分追平。緊接著延長10上，陳鏞基率先上場打擊，隨即從賴鴻誠手中轟出陽春彈，率領球隊完成逆轉秀；第4個打席前，陳鏞基前三打數盡墨，他表示當時其實只想要上壘，「不過球數領先後，就想看能不能打長打。」

而如今獅隊相較過去，年輕球員陸續竄出，身為老將的陳鏞基，自當也扮演起傳承角色，並很樂見球隊現在的新氣象，「年輕球員有活力，會感染資深的球員，資深球員也都不會吝於傳承，大家都希望球隊可以強。」

(中時電子報)