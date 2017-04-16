楊謹華、安心亞出席紅星大獎 相約會後一起去…
亞洲電視獎視后楊謹華及影視歌三棲「全能天后」安心亞15日連袂飛往新加坡，擔任16日晚上舉辦的「紅星大獎2017」海外嘉賓，楊謹華因公視年度大戲《一把青》拿下「亞洲電視獎」視后，在新加坡聲勢正旺，這次受邀，不是領獎、而是頒獎，她和黃子佼合頒最大獎之一的「10大最受歡迎女藝人」獎，安心亞也頒發重要獎項「最佳男配角」與「最佳女配角」，兩天后攜手赴星，會後還相約一起去吃美味的胡椒螃蟹，好好祭一下五臟廟！
安心亞近期正全力趕拍植劇場《五味八珍的歲月》，飾演年輕時代的「廚神」傅培梅，這次受邀擔任「紅星大獎2017」頒獎嘉賓，她表示非常期待，因此特別向劇組請假前往。由於最近正詮釋演出台灣重要的烹飪大師傅培梅，所以開始對美食很敏感，也培養自己在吃到第一口菜餚時，就用味蕾去判斷這道菜中有什麼食材和香料，所以這趟新加坡之行，她設定的另一個目標，就是要一探正宗胡椒螃蟹的故事！
安心亞去年推出叫好叫座的專輯《人生要漂亮》後，受《VOGUE》國際中文版之邀，飛往歐美擔任紐約和米蘭時裝周客座編輯，並榮登《VOGUE》四月號封面人物。
楊謹華最近則在橫店拍攝電視劇《大潑猴》，與主要演員林峰、吳克群朝夕相處，而結成好友，這也是她第一次演出古裝電視劇，因為跟過往的角色很不一樣，她很期望這檔戲帶給粉絲不同的感受，非常希望早日上檔，讓大家驚喜一下！其他出席「紅星大獎2017」的海外嘉賓還包括韓國演技派小生張赫和夯團f(x)的Krystal，以及柯震東、修杰楷、丁噹等藝人。
(中時)
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