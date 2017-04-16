閃嫁王泉仁後首亮相！「30億台塑媳」麻衣想為兒再添弟妹

麻衣閃嫁王泉仁、產子後，首度公開露面。（取材臉書、盧禕祺攝）

麻衣（右）、愛紗、田中千繪出席大久保麻梨子婚禮。（盧禕祺攝）

佐藤麻衣2104年閃嫁已故的台塑集團創辦人王永慶的長孫王泉仁，2015年4月產下金孫，婚後從夫姓改名「王麻衣」，專心相夫教子、淡出演出圈。她16日晚間出席同樣來自日本的藝人大久保麻梨子婚禮，這是她3年來首度曝光受訪。被問是否可能重返演藝圈，她表示，在台灣住了10幾年，心裡有很多對台灣的感謝，但因為現在很忙，所以若有慈善晚會、公益活動邀約時，她會優先出席。

大久保麻梨子透露，麻衣經常跟她分享怎麼帶小孩，麻衣受訪時透露，2歲的兒子很活潑，她和老公平常都不會對小孩兇，會有耐心地講道理、告訴他「為什麼不可以這麼做」，通常讓他思考20秒，他就會懂了。

因為孩子平常大多是她在帶，麻衣說，她大多教兒子日文，他已經會五十音，最近開始教他學ㄅㄆㄇ，他也慢慢會用中文跟其他同齡的小朋友溝通，爸爸則負責教中文、英文，所以她兒子從小就要學3種語言。看兒子很需要玩伴，她也考慮再生第2胎，但隨緣、看緣分。

她說，因為是台灣媳婦，自己也從網路、以及跟保姆學做台灣菜，例如番茄炒蛋、客家小炒、排骨湯、絲瓜湯等。

(中時)