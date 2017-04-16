移民署專設朝拜室 穆斯林新住民：台灣的東西很純

前往移民署台北服務站洽公的范迪紳至朝拜室做禮拜，朝拜室內的的高級波斯地毯，也是他捐贈給教友使用的。（移民署提供）

范迪紳在內湖開設Arsham波斯地毯專賣店，其中不乏上百萬的高級品。（移民署提供）

范迪紳推廣地毯也能織出掛在牆上的風景畫。（移民署提供）

范迪紳酷似伊朗國王巴勒維，他還發現國王也曾訪台灣。（翻攝自維基百科）

為顧及前往移民署來辦證的穆斯林新住民或學生的需求，移民署台北市服務站特別闢出一個空間做為朝拜室，讓虔誠的穆斯林有地方跪拜及禱告。日前來移民署幫朋友辦證的穆斯林范迪紳對這項貼心服務大為感動，特地捐出自己店裡的高級波斯地毯供教友使用，讓移民署及穆斯林新住民備感窩心。

來自伊朗的范迪紳今年50歲，愛好運動的他，有著一股名流紳仕品味與格調，他說：「我自己也是每天做禮拜，做禮拜是伊斯蘭很重要的五功之一，禮拜前會用清水清潔部分身體，並讓穿著保持潔淨；一天當中我們朝著麥加聖地禮拜5次，藉由念誦禱告詞及特定動作感謝真主，並反省自己，這也是我跟真主私人溝通的時間；每天禱告感謝真主所賜予的一切，也祝福家人朋友生活美滿」。

范迪紳解說禮拜文化時，散發出氣宇非凡，多聊幾句才知道他有個秘密，就是長得很像波斯的最後一位國王，同時也是創立伊朗的第一任民主化總理「穆罕默德‧禮薩‧巴勒維」，巴勒維也是伊朗人心目中的國父，有著「萬王之王」的稱號。

回國採買波斯地毯的范迪紳，穿著西裝走在伊朗首都德黑蘭的街上，總會有人對著他高喊「國王好、國王好」，除了在伊朗被誤認外，連他在台灣遇見的伊朗人，看到他也會嚇一跳說，「國王怎麼出現在台灣」？范迪紳後來發現國王真的到過台灣。他從維基百科中找到國王的照片，1958年國王曾造訪台灣，還跟當時的台灣領導人蔣介石合影，「衣著畢挺的國王，側面有高聳鼻樑與薄唇，某些角度還真的跟我蠻像的」，范迪紳笑著直說真不可思議。

來台17年的范迪紳愛上台灣，並已取得台灣身分證。范迪紳的父親是伊朗人，母親是希臘人，現在除了姊姊留在伊朗外，妹妹住在美國，弟弟住在德國，而他住台灣，一家要團聚並不容易，他每年回伊朗1至2次，當他拿出中華民國護照，而不是其他大國護照時，很多人覺得奇怪，他就會告訴大家說，「雖然我去過很多地方，但我還是覺得台灣是第一名，台灣很美，台灣的東西很純」。

什麼叫做「台灣的東西很純？」范迪紳解釋：「就像這次移民署設朝拜室來說，這是一份體貼外國人的心，讓不能禮拜的穆斯林有個地方可以禮拜，這對穆斯林來說是很重要的事，所以我覺得『很純』，在於人情文化上台灣很純粹，美好而不摻雜質，因此我也很樂意回應移民署體貼穆斯林的心，分享我的波斯地毯供需要的人使用。」

(中時)