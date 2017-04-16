年改重頭戲開打 行政立法協調會明研商攻防策略

立法院本周三將開審年金改革修法工程，藍綠都高度備戰。行政立法協調會明天中午將研商年金改革法案的攻防策略，由於針對18趴，行政院主張以年改會版本為主，領月退者6年內退場，第7年降至零，但綠委段宜康版主張2年加速退場，因此今天將針對年改法案的主軸策略定調。

年改主要規劃者政委林萬億說，既然年改會已有定調，希望公務人員及教育人員的退撫都遵循年改會版本，若個別綠委有異見再繼續溝通，但希望黨團支持年改會的版本。

至於藍委擬提勞保費率樓地板，林萬億斥為「張冠李戴」，他說，勞保是繳多少領多少，和公教人員的18趴改革搭配所得替代率調降不同，公教人員退撫之所以設計樓地板，是擔心在改革過程，有人退休給付太低，無法保障退休後的老人經濟安全，因此必須設計樓地板，但勞工完全沒有這些問題，所得替代率也沒有調降。

勞工費率擬從9.5%逐年調升至12%，對企業及勞工均衝擊最小，政院人士認為，勞工已沒有什麼可改；至於採計年資採計15年，各族群皆一致，黨團也會力守年改會15年版本，讓公務人員退撫法草案與年改會版一致。

(工商)