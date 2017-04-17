健康50專欄：哺乳媽媽三法則 乳腺炎掰掰

懷孕中期過後，適當的乳房護理及按摩能幫助舒緩乳房脹痛，並有助於分泌乳汁。(圖/達志)

女性健康物理治療是近年備受關注的新興物理治療服務領域，哺餵母乳的媽媽當發現乳房組織中有腫脹或硬塊產生，經親餵或擠奶器處理後症狀仍無法緩解時，即有乳腺阻塞的可能，若時間過久引發乳腺炎則常會合併出現發燒症狀，此時應先至婦產科或乳房外科就診，確認有無感染以及配合用藥相關事項後，接著可以就近尋求有治療乳腺阻塞的物理治療師協助疏通乳腺。

乳腺疏通物理治療之處理過程如下：首先治療師會確認乳腺阻塞的位置、範圍和型態（如：硬塊、糜爛），而後選擇對應的治療方式，包含屬於醫療器材的超音波、冷熱敷與徒手治療，依據物理治療學理知識與過去臨床經驗累積，決定不同處理方式的使用時機與順序，提供媽媽們低疼痛或無痛的療程，準確地將乳腺阻塞患部疏通並緩解症狀，更重要的是要與媽媽們進行相關衛教，如正確泌乳知識及手擠乳方式（如圖1）、自我乳腺按摩方法（如圖2-1、2-2、2-3）、哺餵時的身體姿勢及營養補充等事項。

移出乳汁最主要是靠「噴乳反射」，是由腦下垂體分泌的「催產素」引發，當血液中的「催產素」升高時，就會引發噴乳反射，促使乳房中的奶水流出。乳房內90％以上的奶水，是由噴乳反射移出，因此當乳腺阻塞時，引出噴乳反射才是疏通乳腺的最佳辦法。如何引發噴乳反射與正確手擠乳方式，可避免乳腺阻塞問題的發生。

●正確手擠乳方式(圖1)

圖1：正確手擠乳方式。(蒲相霖、李雅芳提供)

步驟：

1、徹底清潔雙手

2、挑選舒適的姿勢（以枕頭、靠墊輔助）

3、拇指及食指中指相對呈C字，分別在乳暈外約一公分處，其他的手指可托住乳房

4、使用三指指腹輕輕地往胸壁內側壓，再往乳頭方向擠壓（動作輕柔，切勿在皮膚上滑動造成瘀青）

5、有節奏的反覆壓放，以刺激噴乳反射產生，將奶水擠出

6、改變方向，以刺激其他條乳腺管

●乳腺自我按摩法（圖2-1、2-2、2-3）

1、螺旋式按摩：使用三至四指指腹，延乳房外圍漸漸往內至乳暈外，作螺旋狀按摩，平均於乳房上停留作畫圓按摩，每個點約作三至四圈，可柔軟乳房、刺激噴乳反射(圖2-1)。

圖2-1螺旋式按摩。(蒲相霖、李雅芳提供)

2、霍夫曼運動(Hoffman’s exercise)：當乳頭乳暈水腫時，可以食指中指置於兩側乳暈邊緣，一面壓向乳房，一面往外牽引，減少水腫問題，使乳頭突出(圖2-2)。

圖2-2：霍夫曼運動。(蒲相霖、李雅芳提供)

3、針對硬塊處，以拇指與食指置於硬塊邊緣，輕柔按壓或晃動，可軟化硬塊，促進乳汁移出。切勿直接按壓硬塊處，可能造成疼痛(圖2-3)。

圖2-3(蒲相霖、李雅芳提供)

預防勝於治療，並非產後才能尋求乳腺疏通物理治療！懷孕中期過後，乳房為作哺乳準備，開始有腫脹感，此時適當的乳房護理及按摩能夠幫助舒緩乳房脹痛的不適感，並且能促進乳腺的發育，有助於分泌乳汁，另外也能改善乳房畸形或乳頭凹陷問題，有利於後續哺乳和預防乳腺阻塞及乳腺炎。按摩手法及按摩後的狀態改善程度因人而異，也依孕期（中期、後期）有所不同，建議尋求醫師或物理治療師的專業治療並獲取正確衛教資訊。

（本文作者蒲相霖為臺灣大學物理治療學系第31屆畢業生，現職為新衡物理治療所物理治療師，李雅芳現職為新衡物理治療所物理治療師）

(中時電子報)