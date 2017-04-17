與死神搶時間　消防員將民眾從鬼門關前救回

玉井消防隊員洪一誠及役男謝棠旭在現場有效發揮救護技術，急救處理妥當完善，從鬼門關前搶回民眾寶貴的生命。（萬于甄翻攝）

南市消防局第二大隊玉井分隊日前接獲民眾報案，一名年約60歲的陳姓男子突然胸痛倒地不起，消防員洪一誠及役男謝棠旭抵達現場時，該名男子已失去意識，也無呼吸心跳，緊急實施CPR及AED電擊後，陳男順利恢復意識，消防員也在鬼門關前搶回民眾寶貴的生命。

玉井消防分隊15日晚間接獲報案，指稱陳男在家中昏迷不醒，家屬表示其昏倒前，疑似有胸痛的跡象，消防隊隨即派遣隊員洪一誠及役男謝棠旭到現場查看。

抵達現場時，陳男已無呼吸心跳，家屬也相當著急，洪、謝兩人趕緊為患者實施CPR及AED電擊，並為患者插管暢通呼吸道後，陳男奇蹟似的開始恢復呼吸心跳，救護員趕緊將陳男送往柳營奇美醫院治療。

玉井消防隊員洪一誠及役男謝棠旭兩人都是首次碰上這樣的案例，能從鬼門關前搶回民眾寶貴的生命，都紛紛感到相當欣慰。第二大隊大隊長陳博文則表示，2位救護員在現場有效發揮救護技術，急救處理妥當完善，迅速讓患者恢復生命徵象，值得嘉勉。

(中時)