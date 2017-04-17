逆轉辛吉絲組合 謝淑薇摘WTA第19冠

謝淑薇(左)摘下WTA第19座女雙冠軍，在臉書po出奪冠照分享喜悅。右為她的搭檔妮可列斯古。(翻攝自夢遊寫真人謝淑薇臉書)

(01:00補充 此為有散光的小薇不擅長的室內賽+新增男友照片)謝淑薇昨搭檔羅馬尼亞妮可列斯古(Monica Niculescu)，在WTA瑞士比爾女網賽(Ladies-Open Biel)雙打決賽，逆轉去年里約奧運女雙銀牌組合辛吉絲(M.Hingis)／貝西辛茲基(T.Bacsinszky)。謝淑薇奪下職業生涯第19座、今年第2座WTA女雙冠軍。

謝淑薇的組合先以5比7丟掉一盤，第二盤以6比3扳平，關鍵第三盤「超級搶10」大戰，在6比6僵持後，拉開差距，最終10比7獲勝，共花費1小時45分鐘。比爾女網賽屬室內球場的比賽，恰巧是有散光的謝淑薇最不喜歡的場地，雖然單打表現不佳，在雙打卻一路過關斬將，還征服「瑞士公主」辛吉絲的組合。

(中時電子報)