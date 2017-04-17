逆轉辛吉絲組合 謝淑薇摘WTA第19冠
(01:00補充 此為有散光的小薇不擅長的室內賽+新增男友照片)謝淑薇昨搭檔羅馬尼亞妮可列斯古(Monica Niculescu)，在WTA瑞士比爾女網賽(Ladies-Open Biel)雙打決賽，逆轉去年里約奧運女雙銀牌組合辛吉絲(M.Hingis)／貝西辛茲基(T.Bacsinszky)。謝淑薇奪下職業生涯第19座、今年第2座WTA女雙冠軍。
謝淑薇的組合先以5比7丟掉一盤，第二盤以6比3扳平，關鍵第三盤「超級搶10」大戰，在6比6僵持後，拉開差距，最終10比7獲勝，共花費1小時45分鐘。比爾女網賽屬室內球場的比賽，恰巧是有散光的謝淑薇最不喜歡的場地，雖然單打表現不佳，在雙打卻一路過關斬將，還征服「瑞士公主」辛吉絲的組合。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。