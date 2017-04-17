打開婚姻平權的未來想像　動見体推想像的孩子

以多元成家為靈感，動見体劇團推出舞台劇《想像的孩子》，探討婚姻平權與親子關係。（動見体劇團提供）

以多元成家為靈感，動見体劇團推出舞台劇《想像的孩子》，探討婚姻平權與親子關係。（動見体劇團提供）

以多元成家為靈感，動見体劇團推出舞台劇《想像的孩子》，探討婚姻平權與親子關係。圖為飾演母子的演員姚坤君（右）和梁允睿（左）。（動見体劇團提供）

想像在未來的世界裡，男男戀、女女戀也能突破基因、生理上的限制，孕育自己的小孩，這個世界會有什麼樣的改變？動見体劇團以多元成家為靈感，兩年前推出舞台劇《想像的孩子》，探討婚姻平權和親子關係等內容，今年將再推出翻新版本，本周末在台南演出。

導演王靖惇表示，創作靈感是源自和好友的隨口閒聊，討論相愛的同志伴侶，要如何和異性伴侶一樣擁有自己的孩子，「兩個男人、兩個女人都可以結婚了，但為什麼兩男、兩女不能生自己的小孩？這似乎是上天造人在先天上的不公平限制。」

王靖惇說，同性別生子只是其中一個議題，從中延伸出更重要的討論是，為何人類會想要有自己的小孩呢？「除了繁衍血脈，也許是養兒防老，或許是維繫伴侶情感，好像都很具備功能性，但生孩子是希望帶給孩子幸福，還是為了自己的幸福？」

《想像的孩子》描述一個來自未來世界的神祕小孩，穿梭於一對痛失愛子的中年夫妻、一對合法成家的男男伴侶和一名不婚主義但渴望有自己孩子的熟女之間。這三種組合有一個共通點，就是都渴望擁有自己的孩子，但費盡千方百計卻又無法如願，因此當神祕小孩介入他們的生活時，除了掀起一陣混亂，也為他們的人生帶來許多希望。

王靖惇表示，全劇非常超寫實，最明顯的一點是，神祕小孩一現身時就已是30歲的老小孩。在翻新版本裡，他也為神祕小孩加了更多自主意識，「我們讓這來自未來的孩子，有表達自己想法的權利，讓他和自己的未來父母溝通，表達對他們的情感，甚至是讓他有決定自己是否被出生的自主權。」

此回王靖惇特別安排在舞台上空裝置一座嬰兒床，同時也運用了多達5000顆的彩球，順著劇情高低起伏在舞台上逐漸散開來。王靖惇說，使用5000顆彩球是源自他童年在速食店玩耍的記憶，藉由彩球的飛舞和碰撞，除了能作為演員情緒上的輔助，多彩的視覺效果也是帶領觀眾參與這段超寫實旅程的想像。

《想像的孩子》將於4月22日到23日於台南文化中心原生劇場、5月4日至7日在台北水源劇場演出。

(中時)