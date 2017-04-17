《時來運轉》季後賽第二戰 騎士馬刺主場將連勝

騎士與溜馬明(18)日進行第二戰，騎士若能鞏固防守籃板，減低內線失分，仍贏面較大。左為「小皇帝」詹姆斯。(美聯社)

NBA季後賽登場，衛冕軍克里夫蘭騎士隊首戰險爆冷門，最後僅以一分險勝印地安那溜馬，為明(18)日在騎士主場的第二戰增添不少話題性。

論團隊戰力，騎士仍是占上風的一方，但首役完全看不出這是一支衛冕冠軍應有的球風，全軍似乎還停留在例行賽進入尾聲時的低迷狀態，總教練泰倫盧必須拿出能提振士氣的方法，否則騎士衛冕之路將崎嶇難行。

溜馬第一戰的表現讓對手不容小看，雖然全場落後，卻在決勝期追上原本的兩位數差距，甚至超前，帶給騎士最大壓力；可惜最後20秒掌握球權在手，但素有「騎士殺手」之稱的C.J.邁爾斯，最終未能以致命一擊扭轉戰局，然此役打出積極求勝信念，對溜馬在後續比賽的贏球信心提升有極大幫助。

兩軍18日第二戰，騎士若能鞏固防守籃板，減低內線失分，仍是贏面較大一方。

季後賽西區賽事，18日由馬刺繼續在主場迎戰灰熊。從例行賽一路走來，防守就是馬刺最大贏球本錢，兩軍首戰灰熊僅攻得82分，只是再次證明馬刺防線的堅固。「防守不會失常」是籃球場上的鐵律，灰熊想在聖安東奧搶下勝利難如登天，明天第二戰仍看好馬刺以大分差取得二連勝。

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(中時電子報)