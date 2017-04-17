土耳其公投總統擴權 贊成派領先縮小

土耳其今天舉行決定是否同意總統艾爾段擴權的修憲公投，目前開出97%選票，贊成陣營領先差距已縮小，但在3座最大城市與土國東南部庫德族為主地區，反對陣營很可能占上風。

美聯社報導，國營安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，贊成派得票率51.4%，反對派為48.6%

路透社指出，有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）今天報導，目前在首都安卡拉的開票結果是由反對陣營超前，得票率剛好過50%。

安卡拉選票已有93%開出，反對陣營得票率為50.2%，這代表反對陣營很可能將在土耳其3座最大城市伊斯坦堡（Istanbul）、安卡拉（Ankara）及伊茲米爾（Izmir）險勝贊成陣營。1060417

(中央社)