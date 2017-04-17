有影》巨人奎托「亂搖」奏效 3勝暫居勝投王

巨人隊投手奎托，以特殊投球節奏聞名。(美聯社資料照)

影片》巨人官方臉書日前剪輯奎托的「搖搖椅」投球影片，讓許多網友直呼太有趣。(引用自巨人官方臉書)

(04:00補充奎托生涯戰績)投手要擾亂打者揮棒有很多方式，改變投球姿勢或節奏，是常用方法之一。巨人奎托(Johnny Cueto)就以「搖搖椅」投球姿勢聞名，有趣的是，巨人官方臉書日前剪輯他的投球影片，讓許多網友直呼太有趣。

奎托原本投球姿勢就較為怪異，有時身體一轉停住，突然肩膀還左右搖了幾下，才把球投出去，但很少被抓到投手犯規。到昨天為止，巨人戰績5勝8敗，奎托就貢獻3勝(0敗)，還並列大聯盟勝投王。

到底這樣擾亂打者節奏有用嗎？從奎托本季投球數據來看，先發3場，投19局，被敲17安，另狂飆18三振，還有6保送，被打擊率2成33，自責分率3.79。

31歲的奎托，2008年在紅人登上大聯盟，2014年摘20勝，自責分率僅2.25；2015年短暫效力皇家；去年轉隊巨人，投出18勝，自責分率2.79；生涯9年，114勝75敗，自責分率是夠水準的3.23。

(中時電子報)