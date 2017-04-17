南台灣凌晨地牛翻身 規模4.4 嘉義4級

中央氣象局提供

台灣地區今天凌晨2時34分發生規模4.4地震，震央位置在高雄市那瑪夏區，深度5公里，各地震度嘉義大埔最強4級，台南、高雄3級，目前無傳出災情，不過許多人在睡夢中被一陣搖晃驚醒。

(中時電子報)