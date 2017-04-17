土耳其總理：總統擴權公投贊成陣營獲勝

土耳其總理尤迪倫今天宣布，在擴張總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）權力的公投中，贊成陣營獲得勝利，並表示這個國家已在其民主政治史上開啟「新篇章」。

尤迪倫（Binali Yildirim）在安卡拉正義發展黨（AKP）總部的陽臺上告訴支持者：「根據非正式結果，總統制已透過『贊成』票確立。這是人民做出的決定，在我國民主政治歷史上開啟新篇章。」

(中央社)