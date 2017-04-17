NBA》沃爾32分14助攻 巫師獵老鷹拔頭籌

巫師後衛沃爾(左)繳出32分、14助攻。(美聯社)

(04:41更新內文)季後賽首輪，由東區老四巫師在主場迎戰第五的老鷹，巫師後衛沃爾繳出32分、14助攻，帶領球隊在第三節打出38比28，拉開比數，終場就以114比107獲勝，在7戰4勝的系列賽先拿1勝。

巫師進攻火力驚人，有6人得分上雙，沃爾32分，後衛畢爾(Bradley Beal)22分，前鋒馬基夫莫里斯(Markieff Morris)21分，中鋒葛泰(Marcin Gortat)14分、10籃板，前鋒歐布雷(Kelly Oubre)11分，前鋒波特(Otto Porter)10分。

老鷹以後衛薛洛德(Dennis Schroder)25分、9助攻最高，前鋒米爾沙普(Paul Millsap)19分，前鋒普林斯(Taurean Prince)14分，中鋒「魔獸」霍華(Dwight Howard)7分、14籃板。

(中時電子報)