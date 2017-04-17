土耳其修憲擴權公投 艾爾段宣布勝出

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天宣布，他在修憲擴張總統權力公投中取得勝利，並為土耳其做出「歷史性決定」喝采。

艾爾段在他位於伊斯坦堡的官方住所許貝爾宮殿（Huber Palace）對記者表示：「今天...土耳其已做出歷史性決定。透過人民，我們已實現我國歷史上最重要的改革。」

此外，艾爾段敦促其他強權國家尊重公投結果。在這次公投的宣傳過程中，土耳其與歐洲聯盟關係極為緊張。

他說：「我們希望其他國家與機構對這個國家的決定展現尊重。」他並呼籲盟邦對土耳其在「對抗恐怖分子」時的「敏感度」有更多的認知。1060417

(中央社)