4月三峽螢火蟲生態旅遊啟動！「火金姑茶」安心上市

小朋友參加製茶過程。（新北市農業局提供）

螢火蟲帶動三峽小暗坑觀光、「火金姑茶」也點亮當地的產業！秉持里山倡議「生產」、「生活」、「生態」並重的精神，以有機耕作的方式在三峽小暗坑地區種茶兼保育螢火蟲，打造出來的火金姑茶發表了！朱立倫市長特地到場支持，與獲頒有機農產品認證證書的鄭永吉等6位茶農見面，期許他們繼續努力種出更多好喝又具教育意義的好茶，兼顧環境與產業發展。

朱立倫市長表示，為了響應「里山倡議」，推動社區的永續發展，市府選定了三峽小暗坑地區，以「生產」、「生活」、「生態」並重的永續方式，分別從「經濟面」、「文化面」及「自然面」來增加社區的經濟活動。茶葉和螢火蟲與小暗坑的生產、生活與生態都息息相關，當地里民發揮創意將它們結合在一起，開發安心無毒、獨一無二的特色「火金姑茶」。

朱立倫市長特地到場支持，與獲頒有機農產品認證證書的鄭永吉等6位茶農見面。（新北市農業局提供）

火金姑茶通過了有機認證茶園不噴灑農藥與除草劑，以友善土地的耕作方法來種植茶葉，還在茶園低漥區營造人工溼地來淨化水質，並藉由螢火蟲在溼地的出現，來幫安心無毒的茶葉做最有效的認證，兼顧環境與產業經濟發展的火金姑茶，成功建立小暗坑品牌，成為啟動社區轉型的契機。

三峽火金姑茶安心上市。（新北市農業局提供）

安坑里里長李秋維表示，在專家學者輔導下，小暗坑地區茶農對自然資源永續利用，已學習到豐富的知識，並以螢火蟲作為茶葉生態指標生物，確保這裡的火金姑茶是百分百安全。

此次產官學共同合作打造小暗坑生態村，社區茶農以健康、友善方式來耕作，這些茶園早已不噴灑農藥，茶園的水也都經過處理、淨化後再流入溪流，這樣兼顧環境與產業經濟發展的火金姑茶已成功建立成為在地品牌，小暗坑地區也已有鄭永吉、范添貴、李興得、陳俊銘、黃石旺、李萬得等6位農民取得茶園有機農產品驗證。這種模式不僅為在地茶產業找到新出路，也為台灣的農業開啟一條康莊大道，促進地方產業升級。

4月16日起在小暗坑除了火金姑茶發表會外，還有一系列的賞螢套裝小旅行，歡迎大家在螢火蟲季期間來報名參加，喝火金姑茶賞螢火蟲，享受與體驗生態旅遊的樂趣，欲報名小旅行者可上小暗坑生態旅遊協會網站查詢。

(中時電子報)