全球第一場追火車接力賽！近萬跑者迎曙光樂活趣

追火車路跑接力。（新北市觀光旅遊局提供）

在美麗曙光下、我們追著火車一起跑！全球第一場追火車接力賽4月16日在新北市福隆「鐵道搖鈴」聲中開跑，號稱接力史上顏值最高第1棒跑者與其他隊友將分別於牡丹、雙溪、貢寮與福隆4個車站交棒，共有7棒一起完成 47.6公里超級馬拉松。

途經舊草嶺隧道、三貂角燈塔、太平洋岸、雙溪河岸等，讓近萬民眾及跑友感受鐵道旁沿線「追火車」的樂趣；這場全球獨一無二的馬拉松，開放報名旋即秒殺，甚至連日本東武鐵道公司也加入合作並組隊參加，更是台灣及對岸跑友3月份網路最關注的賽事。

追火車路跑出發前合影。（新北市觀光旅遊局提供）

新北觀光旅遊局長陳國君指出，這場屬於觀光非競技類型的秒殺賽事，已成功帶動小鎮「馬拉松經濟」，地方民宿、餐廳、商家開報即全部客滿，並大方提供選手「在地消費50元抵用券」，促進在地觀光及有機小農商機；此外，貢寮及雙溪是新北市政府劃定的空氣品質淨區，更有條件成為台灣旅跑勝地，已於雙溪完成里程樁及觀光導覽圖、雙溪火車站旁提供投幣淋浴間服務及寄物櫃等運動旅遊的友善設施。

本次破天荒邀請台灣三大冠軍跨界聯手，全美獨立音樂大獎得主蕭青陽設計師､世界DJ大賽台灣冠軍DinPei (丁培倫)､台灣冠軍機能布興采公司聯手打造路跑史上前所未有的「奧運級」完賽禮及專屬加油電音等，另外國寶書法大師周良敦寫下的「漂亮」、「堅持」等巨幅加油旗等更在賽道引起轟動！

追火車路跑二三棒接力外國朋友。（新北市觀光旅遊局提供）

大會設計師蕭青陽表示希望讓傳統的文化繼續接力傳承及帶動鐵道觀光，因而像接力信物與獎牌皆復刻過去火車用來調度車輛的「路牌環」和「電氣路牌」，優勝獎座複刻130年前劉銘傳興建台灣鐵路的鐵軌。

此外由交通部觀光局、市府、台鐵局及日本東武鐵道聯名加碼送出的2大驚喜好禮，「台日百年雙鐵觀光親善交流聯名款旅跑袋」，及4款紀念版電子票卡，皆引起跑友網路熱鬧話題，大呼賺到了！

台鐵推出日本東武鐵道的「黃金列車」作為加班車，載送跑友直達福隆站，停靠月台供民眾捕捉卸裝前身影，現場有如巨星出場鎂光燈此起彼落，台鐵局與東武鐵道跨國組成參賽隊伍，透過接力合作，展現台日友好關係，推廣鐵道旅遊。

本次活動搭配「新北市鐵道微旅行集章活動」，有想獲得旅跑袋，可於本月17日前在6個指定車站集滿2枚戳章，即可寄出參加抽獎，共將抽出50名，詳情請上「新北旅客」或「旅跑新北」粉絲頁。

(中時電子報)