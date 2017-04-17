MLB》大都會毀無安打 馬林魚怒敲再見2分炮

馬林魚第9棒瑞德敲出再見2分炮，也是大聯盟生涯首轟。(美聯社)

從紅人轉隊馬林魚的史崔利，先發5.1局無安打，送出5三振、5保送，無失分。(美聯社)

(06:42加入照片)馬林魚今在主場迎戰大都會，史崔利(Dan Straily)聯手中繼投手演出7局無安打比賽，但9局上大都會攻下2分追平比數，9局下2出局，馬林魚由第9棒游擊手瑞德(J.T. Riddle)掃出石破天驚的再見2分炮，以4比2贏得比賽。

(中時電子報)