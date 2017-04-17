歷史性轉變！公投過關土耳其改為總統制

土耳其總統艾爾多安獲得將近51.2%選票，已經超過半數，因此艾爾多安自行宣布本次公投已經勝出。(圖/美聯社)

土耳其總統艾爾多安(中右)離開投票所時，揮手向選民致意，民眾相當熱情，紛紛拿出手機照相。(圖/美聯社)

土耳其公投結果確定總統艾爾多安將擴權，支持者興奮歡呼。(圖/美聯社)

土耳其公投結果由總統艾爾多安( Recep Tayyip Erdogan)宣布獲得這次公投的勝利，代表過去的議會制將正式走入歷史，土耳其將擴張總統的行政權，走向新的「總統制」階段，這也是本次公投所造成的最重大改變，將對土耳其憲政體制產生歷史性轉變的意義。

雖然土耳其修憲擴權公投最後結果尚未正式出爐，但是總統艾爾多安周日(16日)已經自行宣布獲得該次公投最後勝利，因為根據土耳其國家媒體《阿納多盧通訊社》（Anadolu Agency）公布數據，這次公投共計投出4750萬張選票，目前選票已經100%開出，總統艾爾多安獲得將近51.2%選票，已經超過半數，因此艾爾多安自行宣布獲勝。

據《CNN》報導，土耳其總統艾爾多安表示，這次公投的結果將是國家新階段的起始點，其實也就代表土耳其將正式擺脫過去的議會制，走向新的「總統制」，總統握有實際的行政權，不再只是象徵的權力。周日稍早，土耳其總理也宣布總統艾爾多安獲得這次公投的勝利。

這次土耳其公投修憲擴張總統的權力，不僅僅是對土耳其本身有重大意義，更重要的是公投結果傳達給全世界的重要訊息，代表「土耳其希望擺脫外力干預」。選民認為，歐洲基本上已經破裂，公投是讓鄂圖曼帝國重生最有效的辦法。為了讓中東更強大，土耳其必須轉換為「總統制」，美國也必須知道土耳其已經越來越強大了。

(中時電子報)