西半部高溫上看34度 北部降雨機率高

今西半部白天高溫上看34度，北部降雨機率高。(本報系資料照)

今天（１７日）白天各地氣溫偏高，各地高溫普遍在３０度以上，西半部更可達３３、３４度，中午前後紫外線指數易達過量級；此外，臺東更有焚風發生的機率，建議大家選擇透氣衣著，注意防曬和補充水分以預防中暑，夜晚則較白天舒適一些。

根據中央氣象局資料顯示，在降雨方面，東半部有局部短暫陣雨，西半部地區需留意午後熱對流發展造成的局部短暫降雨，若從事戶外活動請留意天氣變化，山區活動請攜帶雨具備用；而入夜後北方微弱鋒面逐漸接近影響，北部地區降雨機率將提高，晚上出門要攜帶雨具以備不時之需。

另外，金馬地區容易出現局部霧或低雲影響能見度，若需交通往返請注意航班資訊。

氣象局指出，目前在菲律賓西方近海有一熱帶性低氣壓，距離鵝鑾鼻南方大約１０５０公里，朝西北西方向進入南沙島海面，目前預估其路徑及強度仍有變數，是否影響臺灣地區仍需進一步觀察，請大家注意氣象局發布的最新資訊。

空氣品質方面，今天北部、中部、雲嘉南地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)