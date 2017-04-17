原鄉文化好美麗！新住民秀創意、用藝術展現台灣愛

新住民工藝聯展開幕。（文化部所屬工藝中心提供）

國立台灣工藝研究發展中心與內政部移民署合作，於工藝中心台北當代工藝設計分館辦理「藝鄉工藝情－新住民工藝聯展」，並宣布台北當代工藝設計分館新住民導覽大使成軍。

「藝鄉工藝情－新住民工藝聯展」於台北分館9F展出，展期4/15-5/14，共展出10位約40件新住民朋友的工藝作品。這10位參展者皆於台灣生活至少10年以上，來自印尼及越南各有3位、泰國2位、緬甸及中國各1位，從作品中可看出融合了各自家鄉及台灣文化的工藝創作，也可看到新住民在這片土地努力生活的故事。

例如來自中國山東的郭素亦女士，在海邊撿拾漂流木進行木雕創作，創作對象有台灣知名人物李安、林書豪、陳樹菊等，可看出她對台灣的深厚感情；越南立體捲紙藝術創作團隊則是在台灣推廣越南立體捲紙藝術，團隊中的新住民第二代學習媽媽故鄉的文化，期望讓更多的台灣民眾認識新住民的原鄉文化。

文化部主秘陳濟民（左五）、工藝中心主任許耿修（左六）、移民署署署長何榮村（左四）與新住民工藝聯展參展者合影。（文化部所屬工藝中心提供）

新住民也擔任文化傳承的工作，例如來自印尼的陳義花女士，婆婆陳利友妹是台東太麻里知名的排灣族工藝家，跟著手藝精湛的婆婆從頭學起，成為傳承排灣族文化的一員；來自泰國的李玕雅女士，先生李永謨是國內知名樹皮編織創作家，20幾年的婚姻生活陪伴著先生，自然而然習得樹皮編織工藝並共同傳承。

工藝中心許耿修主任表示，為了提供更完善的服務，台北分館今年度印製了越南文及印尼文簡介，並招募6位新住民導覽大使，印尼及越南各2位，泰國及緬甸各1位。這6位大使已陸續參與培訓，藉由這幾位大使，更能讓新住民朋友走入藝文館所，進而主動參與，實現文化平權，也歡迎有興趣投入文化志工的新住民朋友加入！

近年來，因為有來自各地的新移民，讓台灣文化更加繽紛，期望藉由辦理新住民相關文化活動，讓國人多深入了解新住民文化與特質，培養尊重多元文化價值之意識。如同來自緬甸的參展者賴薏玉女士創作的彩紅包想傳達的理念：「彩虹代表多元文化，代表我們來自不同的國家，我們在台灣相遇、相知相惜，有如彩虹包相融在一起，並綻放出各自的美麗。」

新住民參展者郭素亦（中國）向工藝中心主任許耿修%28右一%29及移民署署長何榮村（右二）導覽作品。（文化部所屬工藝中心提供）

「藝鄉工藝情－新住民工藝聯展」

展覽時間：2017年04月15日至05月14日

開放時間：週二～週日09:30－17:30 (週一休館)

展覽地點：台北當代工藝設計分館9樓（台北市中正區南海路41號）

(中時電子報)