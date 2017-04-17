NBA》拓荒者難纏 勇士末節才勝出

勇士隊杜蘭特攻下32分、10籃板。(美聯社)

拓荒者後衛麥科倫(左)狂轟全場最高的41分。(美聯社)

(07:00 加入照片)賽前就話題不斷的勇士和拓荒者，兩隊季後賽首場交鋒演出精彩對決，前3節打完，雙方88比88平手，勇士在第4節拉出33比21的比數，終場121比109在主場力退拓荒者。勇士隊杜蘭特(Kevin Durant)攻下32分、10籃板，柯瑞(Stephen Curry)29分；拓荒者麥科倫(C.J. McCollum)狂轟全場最高的41分，利拉德(Damian Lillard)34分，後場雙槍合攻75分，火力驚人。

(中時電子報)