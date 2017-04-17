陸客不懂「GUN8辣椒」賣啥？王品更名「蜀三味」再出發

位在上海莘庄的「GUN8 辣椒」首店，去年11月開幕。(圖／官網截圖)

王品自創第二個中餐品牌「GUN8辣椒」，主攻「水煮魚」等川菜。(圖／網路截圖)

王品集團繼「鵝夫人」之後自創的第二個中餐品牌「GUN8 辣椒」（滾吧，辣椒），已更名為「蜀三味」並重新定位後再出發。這是王品集團首次為旗下餐飲品牌重新定位、更名的首例，後續發展如何，值得關注。

在兩岸，中餐市場消費人口的胃納量遠遠超過西式與日本料理，故王品集團除自新加坡合資引進「莆田」中餐在台發展連鎖，更在中國創「鵝夫人」與「GUN8辣椒」兩中餐品牌搶市，前者以港式燒臘為主力產品，除已成功走出上海並於日前正式插旗北京，去年並在〈上海米其林指南〉得到一星餐廳肯定。「GUN8辣椒」則是王品集團首次挑戰川菜口味，去年11月在上海莘庄開出第一家門市，菜單主力是「水煮魚」等川菜。

「GUN8 辣椒」主要鎖定「90後」新世人年輕外食消費族群，品牌名稱、門市裝潢設計，以及菜餚所用器皿與呈盤，走的都是酷、炫、潮的路線。不過，營運至今超過一個季度後，王品集團檢討發現，「GUN8辣椒」的品牌定位太年輕、時尚，也太「潮」了。許多客人「不知餐廳究竟賣什麼菜？」。於是經過評估，王品大陸事業群決定將「GUN8辣椒」更名為「蜀三味」重新出擊，希望「走回川菜經典路線」，更貼近中國外食消費族群對川菜口味的期待。

「蜀三味」的三味不僅是指川菜3要素：香、麻、辣，同時也指在標榜：魚鮮、醬濃與油香等3個品牌特色。王品大陸事業群執行長李森斌表示，「蜀三味」定位為中價位餐飲品牌，目標平均客單價與「GUN8辣椒」一樣都是85元至90元人民幣之間。

「消費者要的其實很簡單」，李森斌表示，經過超過一個季度的營運與觀察，大陸王品發現大陸年輕外食消費者雖要空間時尚，但在口味上仍喜歡正統與經典的味道，故大陸王品決定入境隨俗、從善如流，重新定位川菜品牌。

李森斌表示，「蜀三味」預計花3個月時間「向市場學習」，並調整菜單和菜式口味，希望將菜式與服務品質做到位，預計年中左右再針對此品牌進行策略檢討，俟確認方向無誤後，明年再開始展店拓點。

中國經濟快速崛起，帶動外食餐飲市場蓬勃鄉發展，使市場競爭強度更高，眼見趨勢走向，王品大陸事業群對市場調研與擴張布局更趨謹慎。沒有十足把握就不出手。例如鐵板燒品牌「慕」，單店月平均營收雖有80萬元人民幣，在上海是業績最高的鐵板燒餐廳，但因鐵板燒目前在上海多與日本料理餐廳複合經營，單店經營者很少。故大陸王品決定「慢慢走」，不急著展店。如今「GUN8辣椒」決定更名「蜀三味」重新出發，顯示王品集團經營更加務實不燥進。

(工商)