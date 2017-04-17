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4月17日各報頭版要聞

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4月17日各報頭版要聞
4月17日各報頭版要聞
焦點要聞
《中國時報》焦點要聞

●太陽節剛過 北韓就試射 金正恩搗蛋 川普異常沉默

在美國副總統彭斯飛抵南韓展開亞洲訪問行程前的數小時，剛過完太陽節，國際媒體雲集平壤採訪的北韓，16日清晨試射一枚飛彈，但旋即在空中爆炸、失敗收場。南韓外交部對此強烈譴責，並警告北韓若進行核試爆或試射洲際彈道飛彈，將受到難以承受的嚴懲。美國總統川普對北韓這次試射的反應則顯得「異常沉默」。

●八田與一銅像遭斬首 警緝凶

台南烏山頭水庫內的八田與一銅像，16日驚傳遭人斷頭，且頭顱不知去向。由於八田與一在台日知名度相當高，而且5月8日就要在該處舉辦追思會，市長賴清德得知後，下令警方全力偵辦，並指示盡速修復銅像。嘉南農田水利會與奇美博物館將合力搶救，預計1周內修復。

●前瞻基建公聽會 重頭戲今登場 搶軌道 縣市首長重炮出征

前瞻基礎建設計畫中，金額與爭議最大的軌道建設公聽會，今在立院登場，新北市長朱立倫、台中市長林佳龍、基隆市長林右昌今都將出席，嘉義縣長張花冠亦將北上參與，北市則由副市長林欽榮代表，由於雙北日前都對前瞻計畫預算不滿，外界預料今天立院將成為地方政府的不滿表達大會。

焦點要聞
《蘋果日報》焦點要聞

●惡男撞死孝子 站車頂咆哮

太冤了，毒駕撞死孝子！男子莊佳明吸毒後駕車精神恍惚，前天深夜行經嘉義縣台一線民雄路段時，直接衝撞路口停等紅綠燈汽機車，造成一人死亡、六人受傷，其中簡姓騎士是一名孝子，被拖行五十多公尺，送醫不治，詭異的是莊男肇禍後，竟站上車頂張開雙臂咆哮，警方到場時莊男鼻子還沾有粉末，訊後依過失致死、公共危險和傷害罪送辦，已遭收押。

●勇母攜癱兒 睡貨車 賣地瓜

三年多前因保母疏失一度命危的男童典典，在新聞熱度消退後，歷經四次腦部手術與漫長復健撿回一命，現年五歲的他雖能走路，但因右腦嚴重損傷，左半部手、腳、眼睛都癱瘓。為了生計，單親的典典媽每周五開貨車載典典從台中到台北賣地瓜，晚上母子就睡貨車，周日再回台中，典典媽說：「很累，但為了孩子，我絕不能倒。」

●暑期打工 女大生慘遭熱油紋身

北市陳姓女大生前年暑期到美食街業者「大食代」的「土司工坊」打工，上班不到兩周就遭熱油紋身，致臉部、頸部及雙手二、三度燒燙傷，檢方本月初依業務過失傷害罪嫌起訴大食代副總等三人，《蘋果》昨獨家專訪陳女，陳女說，二年來她承受無數次植皮、雷射手術，但醜陋疤痕仍讓她不敢見人，擔心影響就業與交男友，更怕龐大的醫藥費讓家人承受經濟壓力。

焦點要聞
《聯合報》焦點要聞

●環評制度疊床架屋、曠日廢時 蔡政府啟動檢討

蔡政府全面檢討環評制度，預計執政周年前提出環評法修正草案，並配合修正相關法令。改革重點包括加重目的事業主管機關權責、都市計畫區的高樓和都更等免環評，並加速審查效率和政策環評等，將是環評法上路廿二年來最大改革。

●立院周三年改大戰 公務人員退休撫卹法草案5版本比較

立院年金大戰本周開打，司法法制委員會周三將審查「公務人員退休撫卹法草案」，外有八百壯士揚言衝立院「武鬥」；內有在野黨提版本「文攻」。國民黨團年改小組召集人林為洲表示，民進黨若要表決硬幹，國民黨不會輕易放過。民進黨團總召柯建銘說，希望大家坐下來理性討論，讓年改有好的開始。

●12年國教新課綱延1年 教部:不排除有這個可能性

十二年國教課綱原訂明年上路，但卻發生課程審議大會分組委員組成比例違法的烏龍，教育部今召開課審大會，48名委員中補改聘10名新進委員，今起重新審議41個領綱，預計兩周審完1領綱，原定時程勢必延後，新課綱是否延後一年上路，教育部表示「不排除有這個可能」，一旦課綱延後實施，大學考招方案個著連動。教育部將於四月底正式對外公告。

焦點要聞
《自由時報》焦點要聞

●戴資穎 超級賽5連冠

世界羽球球后、台灣一姊戴資穎昨在新加坡羽球超級系列賽女單決賽，僅耗時卅八分鐘，輕鬆以兩個廿一比十五，解決里約奧運金牌、西班牙名將瑪琳，取得對戰四連勝，更締造跨季十七連勝與五連冠；此座冠軍是小戴生涯首座星國超級賽冠軍，並收下獎金兩萬六千兩百五十美元（約七十九．六萬台幣），她今日將搭乘長榮航空，光榮返台，預計下午五點四十五分抵達桃園機場第二航廈。

●強化太平島防衛 軍方建議購置鋼鏾火箭彈

因應南海周邊國家不斷擴軍，軍方高層透露，國防部已向海巡署提出強化太平島戰力的十七項具體建議，包括由海巡署採購中科院研製的「鋼鏾火箭彈系統」、可遠距操作的雙管二○機砲系統、換裝新式「紅隼」反裝甲火箭、在島上部署中型及小型無人機等等。

●中國人士 張向忠跳機 我擬暫留置不庇護

中國異議人士張向忠來台參加旅行團脫團，計畫向台灣政府尋求政治庇護，但由於台灣並無難民法，缺乏法源依據，張向忠以旅遊名義來台，依兩岸旅遊協議必須遣返，我方若不作為，恐違反兩岸協議，政府官員坦言，此案不好處理，擬暫時先留置張，但不會是庇護。

(中時電子報)

關鍵字：太陽節金正恩導彈川普八田與一前瞻基礎建設十二年國教課綱年改戴資穎張向忠
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