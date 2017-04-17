4月17日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●太陽節剛過 北韓就試射 金正恩搗蛋 川普異常沉默

在美國副總統彭斯飛抵南韓展開亞洲訪問行程前的數小時，剛過完太陽節，國際媒體雲集平壤採訪的北韓，16日清晨試射一枚飛彈，但旋即在空中爆炸、失敗收場。南韓外交部對此強烈譴責，並警告北韓若進行核試爆或試射洲際彈道飛彈，將受到難以承受的嚴懲。美國總統川普對北韓這次試射的反應則顯得「異常沉默」。

●八田與一銅像遭斬首 警緝凶

台南烏山頭水庫內的八田與一銅像，16日驚傳遭人斷頭，且頭顱不知去向。由於八田與一在台日知名度相當高，而且5月8日就要在該處舉辦追思會，市長賴清德得知後，下令警方全力偵辦，並指示盡速修復銅像。嘉南農田水利會與奇美博物館將合力搶救，預計1周內修復。

●前瞻基建公聽會 重頭戲今登場 搶軌道 縣市首長重炮出征

前瞻基礎建設計畫中，金額與爭議最大的軌道建設公聽會，今在立院登場，新北市長朱立倫、台中市長林佳龍、基隆市長林右昌今都將出席，嘉義縣長張花冠亦將北上參與，北市則由副市長林欽榮代表，由於雙北日前都對前瞻計畫預算不滿，外界預料今天立院將成為地方政府的不滿表達大會。

《蘋果日報》焦點要聞

●惡男撞死孝子 站車頂咆哮

太冤了，毒駕撞死孝子！男子莊佳明吸毒後駕車精神恍惚，前天深夜行經嘉義縣台一線民雄路段時，直接衝撞路口停等紅綠燈汽機車，造成一人死亡、六人受傷，其中簡姓騎士是一名孝子，被拖行五十多公尺，送醫不治，詭異的是莊男肇禍後，竟站上車頂張開雙臂咆哮，警方到場時莊男鼻子還沾有粉末，訊後依過失致死、公共危險和傷害罪送辦，已遭收押。

●勇母攜癱兒 睡貨車 賣地瓜

三年多前因保母疏失一度命危的男童典典，在新聞熱度消退後，歷經四次腦部手術與漫長復健撿回一命，現年五歲的他雖能走路，但因右腦嚴重損傷，左半部手、腳、眼睛都癱瘓。為了生計，單親的典典媽每周五開貨車載典典從台中到台北賣地瓜，晚上母子就睡貨車，周日再回台中，典典媽說：「很累，但為了孩子，我絕不能倒。」

●暑期打工 女大生慘遭熱油紋身

北市陳姓女大生前年暑期到美食街業者「大食代」的「土司工坊」打工，上班不到兩周就遭熱油紋身，致臉部、頸部及雙手二、三度燒燙傷，檢方本月初依業務過失傷害罪嫌起訴大食代副總等三人，《蘋果》昨獨家專訪陳女，陳女說，二年來她承受無數次植皮、雷射手術，但醜陋疤痕仍讓她不敢見人，擔心影響就業與交男友，更怕龐大的醫藥費讓家人承受經濟壓力。

《聯合報》焦點要聞

●環評制度疊床架屋、曠日廢時 蔡政府啟動檢討

蔡政府全面檢討環評制度，預計執政周年前提出環評法修正草案，並配合修正相關法令。改革重點包括加重目的事業主管機關權責、都市計畫區的高樓和都更等免環評，並加速審查效率和政策環評等，將是環評法上路廿二年來最大改革。

●立院周三年改大戰 公務人員退休撫卹法草案5版本比較

立院年金大戰本周開打，司法法制委員會周三將審查「公務人員退休撫卹法草案」，外有八百壯士揚言衝立院「武鬥」；內有在野黨提版本「文攻」。國民黨團年改小組召集人林為洲表示，民進黨若要表決硬幹，國民黨不會輕易放過。民進黨團總召柯建銘說，希望大家坐下來理性討論，讓年改有好的開始。

●12年國教新課綱延1年 教部:不排除有這個可能性

十二年國教課綱原訂明年上路，但卻發生課程審議大會分組委員組成比例違法的烏龍，教育部今召開課審大會，48名委員中補改聘10名新進委員，今起重新審議41個領綱，預計兩周審完1領綱，原定時程勢必延後，新課綱是否延後一年上路，教育部表示「不排除有這個可能」，一旦課綱延後實施，大學考招方案個著連動。教育部將於四月底正式對外公告。

《自由時報》焦點要聞

●戴資穎 超級賽5連冠

世界羽球球后、台灣一姊戴資穎昨在新加坡羽球超級系列賽女單決賽，僅耗時卅八分鐘，輕鬆以兩個廿一比十五，解決里約奧運金牌、西班牙名將瑪琳，取得對戰四連勝，更締造跨季十七連勝與五連冠；此座冠軍是小戴生涯首座星國超級賽冠軍，並收下獎金兩萬六千兩百五十美元（約七十九．六萬台幣），她今日將搭乘長榮航空，光榮返台，預計下午五點四十五分抵達桃園機場第二航廈。

●強化太平島防衛 軍方建議購置鋼鏾火箭彈

因應南海周邊國家不斷擴軍，軍方高層透露，國防部已向海巡署提出強化太平島戰力的十七項具體建議，包括由海巡署採購中科院研製的「鋼鏾火箭彈系統」、可遠距操作的雙管二○機砲系統、換裝新式「紅隼」反裝甲火箭、在島上部署中型及小型無人機等等。

●中國人士 張向忠跳機 我擬暫留置不庇護

中國異議人士張向忠來台參加旅行團脫團，計畫向台灣政府尋求政治庇護，但由於台灣並無難民法，缺乏法源依據，張向忠以旅遊名義來台，依兩岸旅遊協議必須遣返，我方若不作為，恐違反兩岸協議，政府官員坦言，此案不好處理，擬暫時先留置張，但不會是庇護。

(中時電子報)