網路世界 吳敦義靠北海小英雄發威

北海小英雄小威的足智多謀與吳敦義相合。（王超群翻攝）

吳敦義是台灣政治人物首位取得line官方帳號者。（義氣粉絲團小組提供）

國民黨主席參選人吳敦義臉書「義氣粉絲團」開張一個月就破6萬粉絲，16日吳陣營特別推出「義氣」主題曲，同步發表第一支的競選動畫，整套策略鎖定年輕族群，向外界傳遞一個強烈訊息：連吳敦義這樣的政壇老面孔也能在網路虛擬世界由黑翻紅，本世紀、次世代的網路為主新型態選戰，吳敦義是唯一可以靈活操作的藍營大咖。

記者獨家報導，吳敦義藉由一支3人小組的網路新軍，在短短一個月將「義氣」衝上政治人物粉絲專頁的排行榜前茅，達到一般政治人物經營數年才有的效果；趁勝追擊，首支「義氣」主題曲，配合動畫，以朗朗上口的「北海小英雄」改編歌詞，小清新的風格，向網路族年輕人訴求。

一方面，北海小英雄是五、六年級生耳熟能詳的歌，二方面，「小威」足智多謀的形象也和吳敦義相合，未來，吳敦義更可能是與「英」一決雌雄的那位最可能的「雄」。

這整套的網路新軍進擊策略中，有個關鍵的環節，「若非候選人接受和配合，並調整與改變」，成功方程式不可能這麼快改寫；一位不願曝光的吳網軍操盤手說。他強調，「義氣」成功的意義在於，吳敦義透露出老面孔可有新做法；其次，吳敦義明白，邁向未來，過去的班子不足以應對網媒新時代，因此起用新軍，招納有志之士，鼓勵創新，「授權」和「信任」構成了「義氣」成功的基石。

「絕對庶民語言」，吳敦義的「三隻小貓」網軍認為，臉書上所有的作業必須掌握到「真」、「少花錢」兩項要素；一旦網民認為政治人物是砸大錢做出來的粉絲頁，或是針對網民的「演出」，一切就輸了，「不花錢的成功才是真成功」，這是網路政治傳播的新法則。

吳敦義在傳統選戰的歷練，久經風雨，但這是新世代的選戰；為此，吳敦義有很大調整，首先，他同意了「全都露」，簡單說，就是自己行程的各個細節，包括在高鐵上打瞌睡，都可在臉書曝光；其次，對「三隻小貓」來說，作為小編，他們的提案，「吳對好的idea有鑑賞力」，雖然這不是吳的強項，但提出的主意他可以很快鑑別是不是好主意，一旦同意，他全力配合，改變自己，做到過去自己也不曾嚐試的，這是「義氣」成功方程式。

「短文和準圖」是「義氣」成功的另一個祕訣。舉例來說，一張稻草人的圖配上「天天天藍，教我不想他，也難」，就是呼喚藍天再現的稻草人心聲；十字路口，不向左，不向右，只向前；這都是用精準圖像搭配文藝風或小清新，主打一個簡 單清晰的概念。有時，「義氣」會提供好用的生活資訊，不但吳敦義需要氣象報告，一般市民也需要，網民養成不時看一下「義氣」的習慣，對吳敦義的好感和接近度都大增。

吳敦義曾經是網路霸凌，被貼上負面標籤百口莫辯的舊派政治人物，但掌握了正確方向改變自己，走出一條由黑翻紅的祕徑，成為網路政治傳播的經典教材。

此外，吳敦義也成為台灣首位經由line官方認證發給帳號的政治人物。過去使用line的政治人物都是一般帳號，在幕後全力爭取3個禮拜的陳廷昌說，「一開始line官方帳號是不給政治人物申請，一般帳號認證上面比較不嚴謹，line也是現在台灣人不可或缺的通訊軟體，我們希望有更多元的管道可以跟民眾互動。」

使用官方帳號的好處是，吳敦義會在line官方的列表頁出現帳號，可以讓更多人加入，「未來官方帳號也是一種宣傳的管道」，吳敦義網軍主角之一陳廷昌這麼說。

(中時)