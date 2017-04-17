敘利亞難民撤離車隊 遭炸彈攻擊126死

來自Thiqa新聞通訊社的影像畫面，顯示鄰近阿勒坡附近地區的爆炸現場，可以看到多輛廂型車和巴士爆炸後，車身解體，呈現一片焦黑。(圖/美聯社)

來自Thiqa新聞通訊社的影像畫面，顯示鄰近阿勒坡附近地區的爆炸現場，可以看到多輛廂型車和巴士爆炸後，車身解體，呈現一片焦黑。(圖/美聯社)

來自Thiqa新聞通訊社的影像畫面，顯示鄰近阿勒坡附近地區的爆炸現場，可以看到多輛廂型車和巴士爆炸後，車身解體，呈現一片焦黑。(圖/美聯社)

敘利亞人權觀察組織(Syrian Observatory for Human Rights)報告指出，準備從敘利亞撤離的難民車隊上周六(15日)遭到汽車炸彈鎖定攻擊，周日(16日)死亡人數已經上升至126人，其中有68名兒童遇難。

據《CNN》報導，該列車隊預計撤離Al-Fuah和Kafriya兩城約5千名左右難民，另有超過2千名來自馬達亞(Madaya)和扎巴達尼(Zabadani)的反抗軍及其家屬，和其他平民也在撤離行列之中，這些車隊將前往阿勒坡(Aleppo)，但在途中遇到偽裝成運送兒童食物的車輛，發動炸彈攻擊，造成多輛撤離巴士連環爆炸，現場很多載有難民的巴士和箱型車都被燒得一片漆黑，爆炸發生後死傷人數不斷攀升，目前已知有126人死亡，至少55人受傷。

目前尚無團體出面聲稱犯案。

聯合國發言人針對敘利亞撤離人員遇到汽車炸彈攻擊事件表示譴責，並且希望各界能夠確保等待撤離難民的安全和保障，並呼籲將肇事者繩之以法。

(中時電子報)