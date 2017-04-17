NBA》小刺客喪妹痛哭 竟被巴克利批評
塞爾提克季後賽開打前日，「小刺客」艾塞亞湯瑪斯的妹妹驚傳車禍過世。賽前練球時，湯瑪斯坐在球場邊泣不成聲，隊友布雷德利默默伸手搭著他的肩膀，畫面令人鼻酸。唯有TNT球評「惡漢」巴克利不以為然，還出言批評。
巴克利說：「他坐在場邊嚎啕大哭的鏡頭令我不自在，這表示他還沒準備好上陣。我無法預測他首戰表現，但在賽前哭哭啼啼看起來不太好，這只是我個人想法。」巴克利這段話雖然沒有惡意，不過還是欠缺同情心。塞爾提克主場球迷都力挺湯瑪斯，賽前大喊著「MVP」來激勵他。
確實艾塞亞湯瑪斯在上場比賽時仍眼眶泛淚，還在球鞋寫上「安息吧，小妹。」即使他真的因此影響表現又如何，這能說是他的錯嗎？巴克利自己的弟弟戴倫在2009年因心臟病過世，巴克利還說籃球可以暫時讓人忘卻傷痛，這讓他對湯瑪斯的批評顯得更不厚道。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。