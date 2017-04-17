NBA》小刺客喪妹痛哭 竟被巴克利批評

塞爾提克艾塞亞湯瑪斯(中)賽前為妹妹默哀。(美聯社)

塞爾提克季後賽開打前日，「小刺客」艾塞亞湯瑪斯的妹妹驚傳車禍過世。賽前練球時，湯瑪斯坐在球場邊泣不成聲，隊友布雷德利默默伸手搭著他的肩膀，畫面令人鼻酸。唯有TNT球評「惡漢」巴克利不以為然，還出言批評。

巴克利說：「他坐在場邊嚎啕大哭的鏡頭令我不自在，這表示他還沒準備好上陣。我無法預測他首戰表現，但在賽前哭哭啼啼看起來不太好，這只是我個人想法。」巴克利這段話雖然沒有惡意，不過還是欠缺同情心。塞爾提克主場球迷都力挺湯瑪斯，賽前大喊著「MVP」來激勵他。

確實艾塞亞湯瑪斯在上場比賽時仍眼眶泛淚，還在球鞋寫上「安息吧，小妹。」即使他真的因此影響表現又如何，這能說是他的錯嗎？巴克利自己的弟弟戴倫在2009年因心臟病過世，巴克利還說籃球可以暫時讓人忘卻傷痛，這讓他對湯瑪斯的批評顯得更不厚道。

(中時電子報)