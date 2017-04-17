川普訪英要坐「黃金馬車」 安全堪慮

英國女王伊麗莎白二世的「黃金馬車」。(圖/美聯社)

美國總統川普就是喜歡金光閃閃，傳聞這回他看上英國女王伊麗莎白二世的「黃金馬車」。據美國《紐約郵報》15日報導，川普今秋出訪英國提出要求乘坐這輛鍍金的皇家馬車，但面對可能上萬人示威抗議引發安全問題，英國安全部門正大傷腦筋。

英國安全部門人士指出，「黃金馬車」在遭遇穿甲彈或火箭彈襲擊時無法提供有效防禦，而川普到訪英國時，預計會有數萬人抗議示威。對川普人身安全恐無法提供完整防護。儘管如此，美國白宮方面依舊認為，川普乘坐馬車前往白金漢宮是美國總統對英國進行國事訪問中不可或缺的一部分。

安保人士表示，「如果川普堅持要乘坐馬車從白金漢宮前的林蔭路經過，風險會大大增加。」雖然馬車也會加裝安保設施，例如裝上防彈玻璃，「但防禦效果終究有限」。

(中時電子報)