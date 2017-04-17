天龍國花的錢多 張景森：朱立倫要靠北中央什麼？

新北市長朱立倫先前表示前瞻基礎建設計畫經費分配不均，遭政務委員張景森批評。(合成資料照)

新北市長朱立倫先前表示前瞻基礎建設計畫經費分配不均，遭政務委員張景森批評「從不來開會、用念力在推動建設」張認為過去廿年來，政府投資在大台北的軌道建設花多少錢？天龍國過去花的錢是地鼠國未來的三倍。真不知道朱立倫要靠北中央什麼？否則穿著錦衣還跟窮人搶錢的臉孔，應該很難通過總統候選人的資格考！

日前行政院長林全宣布將以特別預算方式舉債近兆元，推動振興台灣經濟的「前瞻基礎建設計畫」，挨批「重南輕北」。朱立倫今將出席立法院前瞻基礎建設特別條例草案公聽會，向中央爭取「三環三線」計畫中的捷運環狀線，列入補助。

張景森在臉書上寫到「過去廿年來，政府投資在大台北的軌道建設花多少錢？」交通部統計是1兆1842億，未來新北市至少還要再投入203億元，所以總共是1兆2千億左右。這是未來八年全國軌道特別預算的三倍。天龍國過去花的錢是地鼠國未來的三倍。地鼠先生才剛準備娶新娘，天龍先生已經有三個老婆。一個台灣，兩個世界，所以，朱立倫市長明天出席立法院公聽會，真不知道他要靠北中央什麼？

如果朱市長能擺脫天龍國本位，承諾未來規劃捷運時不會再亂劃虛線，讓中央窮於應付，並且願意負擔更多的自籌款，減輕中央政府的負擔，讓中央政府有資源可挹注到基礎建設落後的都會區，像是基隆、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄、花東等這些地鼠國的悲情城市。這才比較像是有點高度的政治人物，我會替他鼓掌。

張景森直言「否則穿著錦衣還跟窮人搶錢的臉孔，應該很難通過總統候選人的資格考！」但也有網友以為「只有台北市才能稱天龍國？新北市有些偏遠地方建設比基隆、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄還差吧？」質疑這樣也能稱天龍國？ 那一個國家在最主要的商業都會區投資不是優先和最多的？不會去比較過去建設竹科的錢比建設中科、南科…等等工業區的錢多，就無知說應該減少建設竹科吧？

另有網友認為「台灣人數最多在北部，繳稅最多在北部，結果前瞻計劃沒半項，這是怎樣？」、「任何市長都會想要為自己的市政努力，如果不爭取是否您也會說：『自己不爭取怪誰？』身為大台北市民反過來想問您：全世界哪個大城市不會被國家投入更多資源？」、「那到底大台北區域需要少多少錢才合理？還是乾脆年度預算砍半給南部？用這種政治陰謀論去討論問題才真的腦弱！」

(中時電子報)