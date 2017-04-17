甭搭機飛日本！北市仁愛路就有「夢幻紫藤花」
四月春暖花開，雖高溫直直飆，不過近日走在台灣各街頭，都能發現美麗花朵盛開！話說剛賞完櫻花，許多哈日族又開始瘋曾被CNN評選為「世界10大夢幻景點」的紫藤花，然其實台北是仁愛路四段也有「夢幻紫藤花」，雖然沒有日本足利紫藤花卉公園那麼壯觀，但看著浪漫紫色花朵直洩而下，許多愛花人也猛拍照、好開心！
春季最美的紫色瀑布台北也有！有著浪漫流瀑之感的紫藤花，成為近年赴日賞花的人氣新寵。其中又以日本關東枥木縣的「足利紫藤花卉公園」最知名！花量大時彷彿紫色瀑布，美得令人屏息。公園裡的紫藤約300棵，每逢盛開時聲勢驚人，最大賣點就是這棵樹齡150年的大藤，CNN還以「阿凡達中的靈魂樹」來介紹這棵百年大藤，並且評為全球夢幻旅遊景點之一。
此時四月～五月間正是紫藤花盛開期，也許有些人沒時間到日本，不過在台北市仁愛路四段的「富邦金融中心大樓」前就有「夢幻紫藤花」呢！就象一串串紫花的風鈴，又像綠色瀑布上濺起的無數串紫色的一浪一花，許多路人看到紫藤花盛都很驚喜，紛紛拿出相機猛拍最美麗的一刻！
除紫藤花、木棉花、杜鵑花，加上各式樹木，仁愛路上也有許多花朵盛開，彷彿都會中外美麗花園般！建議大家不妨來仁愛路走走，或騎著Youbik悠閒賞花，沿途有建國花市、仁愛路圓環、國父紀念館，還可遙望台北101，原來我們生活周遭都有美景，等待我們去發現！
「富邦金融中心大樓」
地址：台北市大安區仁愛路四段169號
(中時電子報)
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