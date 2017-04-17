避免幫手變殺手 英國考駕照項目增列「使用導航」
汽車駕照加考汽車路考，將從5/1開始實施，目的就是要透過道路路考，以提升駕駛人訓練，減少車禍肇事，不過除了增進駕駛人開車技巧外，能夠流暢的使用汽車周邊科技，也是相當重要的一環。
現在相當普及的GPS導航，不少路癡拿來當救命仙丹，來到不熟悉的區域，導航往往成了最佳幫手，但導航設備使用不當的消息也時有所聞，輕則開錯路、重則墬山谷，幫手反變殺手。
而在英國，當地政府已經意識到這個問題的存在，根據《The Sun》報導，英國政府已經決定將在汽車駕照考試內容理，加上「使用導航」的項目，想要拿到駕照，就必須要能流暢的使用導航設備。
英國運輸部長瓊斯(Andrew Jones)就表示，增加這個項目將能拯救更多人，避免誤用導航而發生的危險。
而除了增加「使用導航」項目外，此次英國還增列了「轉角處倒車」、「獨立開車20分鐘」等，期能在駕駛人拿到駕照、真正上路前，盡可能充實對駕駛人的訓練。
(中時電子報)
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