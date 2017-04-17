2017自由民主論壇 今日圓山登場
世界自由民主聯盟舉辦的「2017自由民主論壇」今（17）日上午9點於台灣圓山登場，與會人不僅有聯合國非政府組織（UN／DPI／NGO）執委會主席納茲（Hon.Bruce F.Knotts）及其他5名委員，包含印度、日本、韓國、馬來西亞、德國、英國、加拿大等，15國共44名代表也將出席。
本屆論壇主題是「民主法治的價值與發展」，預計今日上午9點在台北圓山大飯店登場。上午場的子題為「民主之挑戰與出路」，下午場的子題為「南向政策與亞太的民主發展」，場次主持人分別為世盟總會祕書長葛永光教授、世盟總會前祕書長周育仁。
世界自由民主聯盟中華民國總會理事長曾永權表示，根據今年1月美國NGO自由之家（FreedomHouse）公布的「2017世界各國自由度報告」，台灣列入「全球最自由國家」的位階，可看出台灣的自由民主發展受到他國肯定，本次論壇也將與各國代表交流，發揚自由民主的理念。
(中時電子報)
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