全球最大！北京新機場2019啟用

客機在舊的北京首都機場跑道上等候起飛。(圖/新華社)

中國大陸的建設發展非常快速，效率之高令人詫異。其中，交通建設是最明顯的例子，以機場數量來說，大陸民用航空運輸機場已有218座，居全球之冠，而且還持續增加中。

據德媒報導，中國大陸正在修建新的首都機場，僅歷時一年半就完成了50%進度，預計2019年啟用，旅客年吞吐量將超過1億，班機起降過88萬。上述情景讓外國驚呆了！因為，相較之下，德國柏林新機場2006年開工，至今仍未竣工，實在是落後大陸很多。

報導指出，北京新修機場耗時四年，在大陸已是特例，若在境內其他城市，只要兩到三年即可完工。為什麼大陸與其他國家會有那麼大的差異呢？答案就在政治制度。

在德國，政府必須平衡不同團體的利益，並從中協調；中國的建設項目則由政府全權掌握，可以更有效率地著手。譬如徵收新建機場的土地，大陸可以直接下令移除附近的住宅，但這對西方民主國家來說很難辦到。

(中時電子報)