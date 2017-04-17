張景森天龍地鼠說 羅智強：民進黨瞧不起雙北市民

張景森天龍地鼠說，羅智強認為民進黨瞧不起雙北市民。(合成資料照)

新北市長朱立倫認為前瞻基礎建設計畫經費分配不均，遭政務委員張景森批評天龍國過去花的錢是地鼠國未來的三倍，穿著錦衣還跟窮人搶錢。對此，前總統府副秘書長羅智強認為，按照大政委的邏輯，過去政府在台中高雄花的錢，也遠比花蓮、台東多，怎麼這次的前瞻預算，比不過綠營四都？羅直言這偉大的民進黨，真的是很瞧不起雙北市民，吃準雙北市民不會用選票制裁民進黨嗎？

張景森對於朱立倫將向中央爭取「三環三線」計畫中的捷運環狀線，列入前瞻基礎建設計畫補助，批「天龍國過去軌道建設投資花的錢是地鼠國未來的三倍。」

羅智強認為張景森説，因為過去政府在天龍國（大台北）花太多錢了，所以接下來要分給其他地鼠國。按照大政委的邏輯，過去政府在台中高雄花的錢，也遠比花蓮、台東多，怎麼這次的前瞻預算，花蓮、台東還是比不過綠營四都？是不是因為花東是「超級地鼠國」所以張大政委看不上眼？

而張大政委這一番話，也剛好坐實了因為雙北不是民進黨執政，就要在預算上差別待遇的質疑，這偉大的民進黨，真的是很瞧不起雙北市民，吃準雙北市民不會用選票制裁民進黨嗎？明明就是民進黨要灑錢綁椿，卻赤裸裸操弄台灣的區域對立，撕裂雙北與其他地方，搞這種帶頭撕裂的把戲，民進黨也真是夠了。

有網友認為「照這樣看來，金馬澎綠蘭龜山島呢？！」另有網友表示「說高雄是地鼠國不怕花媽(陳菊)生氣嗎？高雄『花那麼多錢』建設，還是地鼠國叫花媽情何以堪啊啊啊」。

(中時電子報)