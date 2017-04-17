張景森天龍地鼠說 羅智強：民進黨瞧不起雙北市民
新北市長朱立倫認為前瞻基礎建設計畫經費分配不均，遭政務委員張景森批評天龍國過去花的錢是地鼠國未來的三倍，穿著錦衣還跟窮人搶錢。對此，前總統府副秘書長羅智強認為，按照大政委的邏輯，過去政府在台中高雄花的錢，也遠比花蓮、台東多，怎麼這次的前瞻預算，比不過綠營四都？羅直言這偉大的民進黨，真的是很瞧不起雙北市民，吃準雙北市民不會用選票制裁民進黨嗎？
張景森對於朱立倫將向中央爭取「三環三線」計畫中的捷運環狀線，列入前瞻基礎建設計畫補助，批「天龍國過去軌道建設投資花的錢是地鼠國未來的三倍。」
羅智強認為張景森説，因為過去政府在天龍國（大台北）花太多錢了，所以接下來要分給其他地鼠國。按照大政委的邏輯，過去政府在台中高雄花的錢，也遠比花蓮、台東多，怎麼這次的前瞻預算，花蓮、台東還是比不過綠營四都？是不是因為花東是「超級地鼠國」所以張大政委看不上眼？
而張大政委這一番話，也剛好坐實了因為雙北不是民進黨執政，就要在預算上差別待遇的質疑，這偉大的民進黨，真的是很瞧不起雙北市民，吃準雙北市民不會用選票制裁民進黨嗎？明明就是民進黨要灑錢綁椿，卻赤裸裸操弄台灣的區域對立，撕裂雙北與其他地方，搞這種帶頭撕裂的把戲，民進黨也真是夠了。
有網友認為「照這樣看來，金馬澎綠蘭龜山島呢？！」另有網友表示「說高雄是地鼠國不怕花媽(陳菊)生氣嗎？高雄『花那麼多錢』建設，還是地鼠國叫花媽情何以堪啊啊啊」。
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。