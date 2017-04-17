演藝圈早不是中心 狄鶯嗆酸民：我的婚姻很好

狄鶯不時會在臉書分享生活近況。(圖／翻攝自狄鶯臉書)

狄鶯被酸民攻擊忍不住回嗆。(圖／翻攝自狄鶯臉書)

美魔女狄鶯近來鮮少出現螢光幕前，不過她仍會在臉書分享生活近況，也常PO和老公合照放閃，不過近日卻遭到酸民批評，讓她忍不住說：「演藝圈早就不是我的中心了」，並向攻擊她的網友喊話：「別再拿我的家人作文章！」

狄鶯閒暇時會小酌一下，她也會在臉書分享，不過卻被罵是酒鬼，她也鄭重解釋，「我是一個喜歡浪漫很自在過生活的人， 所以會陪伴老公喝一點小酒，不代表我是酒鬼」，另外她常被誤會去整形，她也無奈表示自己是很健康的保養變美麗，而不是去美容。

她認為自己只是分享快樂給大家，卻反過來被攻擊，讓她只好聲明「演藝圈早就不是我的中心了」，她不是以藝人身份分享，而是以一個女人、姐姐來提醒大家注重外表健康，她最後說如果再被攻擊，她不惜退出粉絲團不再分享，「至於我的婚姻我的老公我的孩子我們都很好，別再拿我的家人作文章！」

(中時電子報)