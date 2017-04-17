電腦也會挑茶梗！坪林好茶「色彩選別機」啟用

坪林茶葉青農白俊育（右）、白順楊（左）參加新北市文山包種茶春茶比賽評鑑，兄弟倆分別獲得貳等及頭等獎佳績。（新北市農業局提供）

為減輕農友挑梗負擔，提升茶葉品質，農業局與行政院農業委員會農糧署補助補助坪林區農會引進最新電腦色彩選別機幫忙挑茶梗，4月15日正式啟用，效率較過去提升一倍，春茶即可提供農友服務。

新北市茶園面積750公頃，年產值約11億元，其中又以坪林為最大產區，約佔全市65%。文山包種茶外觀呈條索狀，茶農在製作完成後，過去需要靠人工作業一一挑去茶梗，才能包裝販售。坪林區農會93年引進當時最先進的電腦選別機，供茶區產銷班及農友使用。

電腦也會挑茶梗！坪林色彩選別機啟用。（新北市農業局提供）

近年人力成本提高，且茶生產多集中於春冬兩季，旺季生產期間，每日待挑梗茶葉可達3,000公斤，舊設備每日僅能處理400公斤茶葉，時常因來不及挑梗，造成茶農無茶葉可銷售。農業局爭取中央補助，協助坪林區農會引進最新「電腦色彩選別設備」，趕在今年春茶產季前完工啟用。

4月15日農會邀請新北市副市長葉惠青、農糧署副署長蘇茂祥及市農會理事長林溪水及產銷班長、農友出席啟用典禮。農友對於新設備挑選茶葉品質都稱讚不已。

農業局爭取中央補助，協助坪林區農會引進最新「電腦色彩選別設備」。（新北市農業局提供）

坪林區農會理事長王成意表示，過去人工挑梗每人每天頂多挑5公斤茶葉，舊設備1年只能處理3萬公斤，更新設備後可處理達6萬公斤，節省約12,000人次勞力。新的電腦選別機裡面有6顆光學感應鏡頭，可以透過辨識茶葉顏色區分茶葉跟茶梗，較過去傳統機器更加精準快速，而且較過去良率提升1成，減少茶葉損失，增加農友收入，有效解決農村勞力不足問題。此外坪林區農會加工廠還申請ISO22000及HACCP驗證，為茶品衛生安全嚴格把關。

農業局表示，新北市積極推動智慧農業，引進智慧機械，幫助農友減輕勞力，提升農產品價值。這幾年推動333茶清方案，由茶葉生產源頭管理開始，透過「茶葉生產三段控管機制」、「生產三級品質檢驗把關」、「三層輔導農友安全觀念」。輔導農友申請產銷履歷，認明新北好茶就是安全又安心的好茶。

(中時電子報)