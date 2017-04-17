好悶！李富城：本周有雨不涼爽

今年降雨明顯較往年短少，各地區水庫蓄水逐漸下降。（本報系資料照）

在氣候變遷影響下，今年降雨明顯較往年短少，各地區水庫蓄水逐漸下降。氣象專家李富城今早在臉書貼文指出，今年的春雨不够，就看梅雨季的狀况了，四月中旬，也是台灣最愛下雨的時期。他表示，從明天開始，一個星期的天氣都不怎麽好，有雨並不涼爽；潮濕悶熱，是未來一週的天氣寫照。

水利署日前盤點水情表示，2月底至今幾波降雨，為中部以北地區帶來約200毫米雨量，水情略有紓緩，中北部水庫的蓄水率最近已未再下降，其中石門水庫蓄水率維持在47%上下，寶山水庫、寶二水庫的蓄水量也超過50%，不過考慮到石門水庫供水區的用水量仍大，且梅雨季是否能如期帶來豐沛雨量，是未知數，因此8縣市仍維持一階限水。

目前，新北市板新、林口、桃園及新竹地區實施自來水第一階段離峰及特定時段減壓供水，同時停止行政機關及國營事業使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水。

(中時電子報)