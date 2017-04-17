NBA》抄襲騎士標語？勇士被笑沒創意

騎士隊(左)與勇士隊的標語十分相似。(摘自@DownWithDamon推特)

NBA季後賽開打，衛冕軍騎士與勇士還未碰頭就在隔空較勁。騎士球團賽前印製上衣送給主場觀眾，標語定調為「保衛家園」(Defend The Land)。晚一日上陣的勇士隊也在甲骨文球場送出免費T恤，不過他們的標語卻撞題了。

勇士隊標語「保衛我們的家」(Defend Our Ground)與騎士的「保衛家園」十分類似，圖樣也很接近，都是強調「保衛」一詞，這個詞確實比較適合給衛冕軍來使用。騎士球迷藉機消遣對手：「你要抄我的作業嗎？記得改動幾個字，看起來才不會太明顯。」「懶得想新標語嗎？沒問題，直接抄衛冕軍的啦。」

騎士隊主場位於克里夫蘭，標語中的「The Land」除了指家園，同時也是克里夫蘭(Cleveland)的暱稱，這個暱稱據說來自於1999年的一位饒舌歌手，詹姆斯2014年返回騎士隊之後便以The Land稱呼克里夫蘭，象徵他回到了家鄉。

(中時電子報)