前瞻軌道建設公聽會 新北：全力爭取三環三線

新北市長朱立倫先前表示前瞻基礎建設計畫經費分配不均，遭政務委員張景森批評。(合成資料照)

前瞻基礎建設計畫金額與爭議最大的軌道建設公聽會，今在立院登場，包括新北市長朱立倫、基隆市長林右昌都將參與，新北市副市長葉惠青表示，新北爭取的建設自償率都大於25%，且目標為每日176.36萬人次，可大幅降低空汙汙染源，將全力爭取，也希望政院明確表示，若環狀線南環北環、萬大中和樹林延伸線、以及汐止民生線未被納入前瞻計畫，中央還會不會編列後續預算？

新北市副市長葉惠青表示，三環三線是在前總統馬英九任內核定通過，新北市也都依照軌道建設審查的相關程序，在多次修正後才通過可行性評估，並陸續完成綜合規劃作業，如果已經核定的國家重大建設，因政黨輪替就可以歸零，那麼下次政黨輪替後，新政府是否也可以循例，推翻前瞻計畫中的各項軌道建設的政策？

新北市捷運局說，新北市政府爭取列入前瞻計畫所提的8項軌道運輸類別計畫，分別為台北都會區捷運系統萬大中和樹林線第二期工程計畫、捷運環狀線北環段及南環段、捷運汐止民生線、深坑輕軌、五股泰山輕軌、八里輕軌、捷運機場線增設A2a及A5a站及鐵路地下化計畫延伸樹林。

捷運局表示，各項路線計畫都已完成可行性研究，好幾條路線也完成核定，並陸續進入綜合規劃的階段，未來建設完成後，捷運路網及軌道運輸可服務全台灣最大的北北基桃生活圈近900萬民眾，非僅限於新北市。

捷運局強調，依2016年大台北捷運全年的運量資料，淡水信義線的每日平均運量是53.5萬人次，松山新店線30.1萬人次，中和新蘆線35.1萬人次，板南線則是62.9萬人次。其中單就以板南線從板橋到台北車站的單日平均運量而言，就多達33.8萬人次，遠超過高雄捷運單日18萬人次。

葉惠青強調，新北市完全認同前瞻計畫應該兼顧到區域平衡，但是國家施政也應該注意到最大效能，北北基桃既然是台灣人口數最多的生活圈，前瞻計畫就應該納入三環三線。

葉惠青表示，行政院長林全13日提出政府解決空汙的對策方案，其中有關提升公共運輸使用率軌道建設絕對是非常重要的一環，依交通部的統計資料，新北市使用公共運輸的比率，從民國2011年的26.1%，到民國2015年已成長到31.4%。新北市政府在前瞻計畫中提報的8項軌道建設計畫，每年服務總人口數為847.84萬人，目標為每日176.36萬人次，可以預見三環三線完成後將可更大幅降低汔機車所造成的PM2.5的汙染源。

葉惠青也強調，新北市所提的8項前瞻軌道建設計畫，自償率都大於25%，經濟本益比及營運收支比都大於1，顯示各項計畫都具備經濟及財務的可行性，難道這次獲得前瞻計畫軌道建設經費的城市都已達到這樣的自償率標準？

(中時)