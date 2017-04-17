習川會後兩岸關係發展？直擊內政委員會現場 │20170417中視新聞LIVE直播

習川會後兩岸關係發展？直擊內政委員會現場 │20170417中視新聞LIVE直播

習川會後兩岸關係發展？直擊內政委員會現場

立法院第9屆第3會期內政委員會第16次全體委員會議（事由：邀請行政院大陸委員會主任委員張小月就「川習會後兩岸關係之發展及因應對策」進行專題報告，並備質詢。另邀請國家安全局副局長及經濟部次長就上述相關主管業務列席備詢。）

(中時電子報)